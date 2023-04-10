من هو شيخ العرافين .. مش هتصدق طلع مين

طرح سؤالا من هو شيخ العرافين؟ في برنامج بهافانا الذي قدمته الإعلامية د. بسمة وهبة الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان المبارك الاثنين 10 أبريل 2023 في الساعات القليلة الماضية لمحركات البحث.

يحاول الكثير من الناس معرفة من هو الشخص الذي يقوم بدور شيخ العراف الذي لا يظهر إطلاقا ولا يكشف عن البرنامج ، خاصة أنه يكشف الكثير من أسرار ضيوف البرنامج.

من هو شيخ العرافين

وفي هذا السياق ، كشفت مصادر صحفية اليوم أن صاحب هذه الشخصية صحفي هو رئيس تحرير البرنامج ويعمل كرئيس تحرير لبرنامج 90 دقيقة. كما عمل رئيسًا لتحرير برنامج صباح دريم وبرنامج صباح الخير مصر على قناة المحور ثلاثة أيام في الأسبوع.