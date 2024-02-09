الان تحميل pdf جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصه مظلتي والرعايه الاجتماعيه

بسبب الظروف الاقتصادية التي يعاني منها مواطني الشعوب العربية خلال هذه الفترة، تستهل العديد من الدول بتقديم التدعيمات والمساعدات المادية للمواطنين، في دولة العراق قامت الحماية الاجتماعية وتوفير دعم للمواطنين خلال هذه الفترة، لذلك ارتفعت معدلات البحث على محرك جوجل الشهير عن أسماء المسؤولين بالرعاية الاجتماعية الوزن الأخيرة 2024، وهذا الدعم يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال صرف الحماية الاجتماعية دعم مالي كل شهر.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يبحث العديد من أفراد الشعب العراقي عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث إن هذا الدعم من أكثر المواضيع في العراق التي تثير اهتمام المواطنين خاصة أصحاب الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، ذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابطًا إلكتروني يسهل على المواطنين فرصه الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الذي يمكن الدخول عبره من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول عبر المنصة الإلكترونية منصة مظلتي من هنا. ثم قم باختيار قسم الخدمات الإلكترونية . ثم قم بالنقر على أيقونة هيئة الرعاية الاجتماعية. ثم قم بتحديد الوجبة الأخيرة المراد الاستعلام عنها. ثم بعد ذلك قم بمدونة البيانات المطلوبة على الرابط الإلكتروني. بعد ذلك اضغط على أيقونة الاستعلام، في هذه الخطوة انتظر لحظات بسيطة تظهر أمامك نافذة جديدة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، ويمكن تحميل الكشوفات بصيغة pdf على تليفونك المحمول.

شروط استحقاق الوجبة الأخيرة في العراق 2024

في حالة الرغبة في الحصول على الدعم المالي من الحماية الاجتماعية يجب أن يتوافر لدى المتقدم بعض الشروط والضوابط التي نصت عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهذه الشروط تتمثل في: