ضبط تردد قناة ميكي 2024 mickey لعرض أبرز برامج الأطفال على نايل سات

تردد قناة ميكي من أبرز الترددات التي زاد البحث عنها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث أن هذه القناة يحبونها عدد كبير جدا من الأطفال في كافة أنحاء العالم العربي، فهذه القناة مسلية وكل اهتمامها يقع على تقديم أبرز الأفلام الكرتونية بالإضافة إلى البرامج التعليمية وتكون بشكل مبسط حتى يكون من السهل على الأطفال استيعابها، كما أنها تقوم بعرض أغاني ترفيهيه التي يعشقها الأطفال وهذه القناة قناة مجانية يمكنك القائم بمتابعتها بدون دفع أي اشتراك أو اي رسوم، فتابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل عن تردد هذه القناة.

تردد قناة ميكي

لكل من يبحثون عن تردد قناة ميكي الجديدة لأطفالهم حتى يستمتعون الأطفال بمشاهدتها، وحتى يقومون بقضاء وقت مفيد وممتع أمامهم، إليكم الآن أهم البيانات التي يمكنك من خلالها تنزيل قناة ميكي للأطفال على جهاز الرسيفر الخاص بك، وهذه البيانات كالآتي:

القمر الصناعي نايل سات

أولا التردد هو: 11526.

الجودة العالية للقناة: SD.

معامل التصحيح هو: 8/ 7.

معامل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

القمر الصناعي عرب سات

أولا التردد هو: 11257.

معامل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل التصحيح هو: 4/ 3.

الجودة هو: HD.

برامج قناة ميكي



تقوم قناة ميكي الجديدة من أهم القنوات التي تقوم بعرض محتوى مميز عن باقي القنوات الأخرى، وذلك لأنها تتميز بمجموعة من المميزات وهذه المميزات تتلخص في الآتي: