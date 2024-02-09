تحميل pdf.. اسماء الرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

قامت الحكومات في دولة العراق بالكشف عن الأسماء الذين أصبحوا مشمولين ضمن الرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة، وذلك بعد مراجعة بياناتهم والتأكد من استحقاقهم للدعم المقدم حتى يمكن لهؤلاء الأفراد الذين هم من الفئات ذات الدخل الشهري المنخفض أن تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحادثة في العراق، والتي تتغير باستمرار وأيضاً الزيادة في أسعار السلع الأساسية، والذي أدى إلى عدم القدرة على تغطية تكلفتها.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أتاحت الحكومة العراقية للمتقدمين للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة أن يستعلموا عن أسمائهم للتأكد من أنهم مستحقين للدعم، وذلك بشكل إلكتروني بإتباع الإجراءات التالية:

يتم الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية من خلال هذا الرابط هنا.

ثم يضغط المتقدم على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الرعاية الاجتماعية.

من ثم إدخال المحافظة المقيم بها المتقدم، وتحديد رقم الوجبة واسم الفرد والرقم المدون في البطاقة الشخصية الخاصة به.

بعد ذلك يتمكن من الحصول على نسخة من كشف أسماء المشمولين للرعاية الاجتماعية، وبالتالي يمكنه أن يقوم بالبحث عن اسمه داخل الكشف.

شروط استحقاق منحة الرعاية الاجتماعية في العراق

أوضحت الجهة المسؤولة عن برنامج الرعاية الاجتماعية عن الشروط الواجب توفرها حتى تتحقق للفرد أهلية المنحة، ويعتبر أبرز هذه الشروط الآتي: