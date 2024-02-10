كيفية ضبط تردد قناة ماجد للأطفال Maged tv على نايل سات بأعلى جودة HD
تردد ماجد من أبرز الترددات التي زاد البحث عنها من قبل الأمهات حيث أنهم يريدون تنزيل قناة ماجد حتى يستمتعون أبنائهم بها، فقناة ماجد تعد من أهم وأبرز قنوات الأطفال الفضائية فهي تعمل على عرض الكثير من الأغاني للأطفال وهي مترجمة إلى اللغة العربية، لذلك الأمهات تريدها حتى يشاهدونه أطفالهم فالقناة تقدم محتوى رائع ويجذب انتباه الأطفال، فتابعوا معنا لمعرفة ترددها وكيفية تنزيلها على جهاز الرسيفر الخاص بك.
تردد قناة ماجد للأطفال
قناة ماجد تبث محتواها المتميز من الإمارات العربية المتحدة، ومع العلم أن هذه القناة تم تأسيسها من سنة 2015 وأصبحت من أبرز القنوات الفضائية المنافسة لأكبر قنوات الأطفال بالوطن العربي، ويمكنك تنزيل هذه القناة من خلال بعض البيانات الآتية:
- أولا التردد هو: 11526.
- معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.
- الجودة للقناة: SD.
- معامل التصحيح هو: 8/ 7.
- القمر الصناعي هو: نايل سات.
يوجد تردد آخر يمكنك تنزيل القناة من خلاله وهذا التردد كالآتي:
- أولا التردد هو: 11411.
- معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 3000.
- الاستقطاب لها: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 4/ 3.
- الجودة للقناة: HD.
- القمر الصناعي هو: نايل سات.
كيفية تنزيل قناة ماجد 2024
يريدون بعض الأمهات والآباء معرفة كيفية تنزيل قناة ماجد على جهاز الرسيفر الخاص بهم، إليكم الآن طريقة تنزيلها بخطوات بسيطة وهذه الخطوات تتلخص في بعض النقاط الآتية:
- أولا عليك فتح جهاز التلفزيون وجهاز الرسيفر.
- قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات وذلك من خلال استخدام جهاز التحكم من بعد.
- اضغط على الإعدادات وبعدها على التثبيت.
- قم بكتابة البيانات المطلوبة ومنها التردد والقمر الصناعي ومعدل الترميز والاستقطاب ومعامل التصحيح.
- الضغط على زر البحث.
- عليك الإنتظار ثواني إلى أن يتم تحميل القناة على جهازك.