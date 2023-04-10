عاجل ورسمياً ونهائيا.. إعتماد موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الشهادة الاعدادية والجامعات بعد إجازة عيد الفطر

يبحث جميع الطلاب للتعرف على مواعيد انطلاق امتحانات الترم الثاني 2023 اخر العام، عبر جميع المواقع والتي ننشرها اليكم في مقالنا بكافة المعلومات بشأن عقد الامتحانات بحسب الخريطة الدراسي التي تسير عليها وزارة التربية والتعليم وتعتمدها لهذا العام الجاري 2023، حيث تعقد جميع امتحانات مراحل وصفوف النقل في شهر مايو المقبل بأختلاف المواعيد.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

وتختلف بدء كل مرحلة عن المرحلة الأخيرة في مواعيد وايام مختلفة بحسب كل جدول معلن عنة لجميع الطلاب لانعقاد امتحانات اخر العام، والتي نستوفي اليكم في استكمال الحديث كالتالي.

تبدأ امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي من يوم 4 من شهر مايو القادم وحتى يوم الاثنين بتاريخ 8من نفس الشهر المقبل والتي تستمر الامتحانات لمدة أربعة أيام.

وتعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي من يوم الثلاثاء بتاريخ 9 مايو وحتي يوم الخميس الموافق 11 مايو والتي تظل لمدة ثلاثة أيام.

وتبدأ امتحانات الصف الاول والثاني الاعدادي من يوم السبت الموافق 6 مايو وحتي يوم الخميس الموافق 11 مايو والتي تستمر الامتحانات لمدة ستة أيام.

وايضا امتحانات اخر العام للشهادة الاعدادية تبدأ من يوم السبت 13 مايو وتنتهي يوم 18 من نفس الشهر المقبل وتظل لمدة ستة أيام متواصلين.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

تنطلق امتحانات المهام الأدائية من يوم 25 من شهر ابريل الجاري وحتي يوم 30 من نفس هذا الشهر الحالى 2023.

واستكمالا للخطة الدراسية التي تسير عليها وزارة التربية والتعليم لهذا العام الدراسي الحالى 2023.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة الدور الاول من يوم 10 من شهر يونيو وحتي يوم 10 من شهر يوليو 2023.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني في شهر أغسطس.

وعلى أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية العلمي وايضا الامتحانات النظرية من يوم 20 مايو المقبل وحتي يوم 7 يونيو 2023.

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