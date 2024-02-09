مازالت فرصتك متاحة.. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024 الشروط وخطوات التقديم inscription.aadl.dz

التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر هو أحد أهم المواضيع الحيوية التي أصبح يتم تداولها بشكل مكثف بين المواطنين والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بأسعار اقتصادية، ونجد أن سكنات عدل 3 يعتبر أحد برامج الدعم المقدمة من وزارة الإسكان في الجزائر بالتعاون مع الحكومة الجزائرية وهذا لدعم الفئات الأكثر احتياجا للوحدات السكنية، وتهدف الحكومة الجزائرية إلى توفير مجموعة من الوحدات بأسعار مخفضة تتناسب كلياً مع محدود الدخل خاصة في ظل ظروف الاقتصادية الحالية تابعونا لمزيد من التفاصيل نذكر لكم الشروط وطريقة التسجيل.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

في هذا السياق قد قامت وزارة الإسكان في دولة الجزائر بتحديد كافة الشروط المطلوبة من قبل المواطنين الجزائريين للتقديم على طلب وحدة سكنية في مشروع سكنات عدل 3 وهي على النحو التالي:

أولا لابد وأن يكون هذا المواطن حاملا للجنسية الجزائرية ومقيم داخل دولة الجزائر بصورة مستمرة.

ثانيا لابد وأن يكون هذا المواطن رجلا متزوجا ولديه على الأقل طفلين.

ثالثا لابد وأن لا يقل دخل الأسرة المقدمة لطلب وحدة سكنية عن 24 ألف دينار ولا يزيد عن 120 ألف دينار كويتي.

رابعا لابد من أن يتم إرفاق المستند المطلوب والذي يثبت القدرة على السداد القسط وهذا بالمدة المحددة 25 سنة مع ضرورة ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة أملاك عقارية.

طريقة التسجيل في سكنات عدل الجزائر 2024

نجد أن مشروع سكنات عدل 3 والمقدم من الحكومة الجزائرية يهدف وبكل تأكيد إلى حل أزمة مهمة في البلاد تكمن في توفير وحدات سكنية اقتصادية خاصة للشرائح من محدودي الدخل وبالنسبة لطريقة التسجيل فقد جاءت على النحو التالي: