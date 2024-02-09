نتائجنا دوت كوم.. نتائج الثالث المتوسط 2024 الترم الأول جميع المحافظات عبر موقع وزاره التربيه والتعليم العراقيه

اقترب موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024 الترم الأول بجميع الإدارات التعليمية في العراق، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح وجاري العمل الآن على مراجعة ورصد الدرجات في بعض المحافظات، إذ هناك بعض الإدارات التعليمية قامت باعتماد النتائج ورفعها على البوابة، وعلى صعيد آخر قامت الوزارة بطرح منصة إلكترونية من أجل الاستعلام عن النتيجة وذلك تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الترم الأول

أطلقت الجهات المختصة المتمثلة في وزارة التربية والتعليم العراقية رابط الاستفسار عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الترم الأول عبر الإنترنت، وذلك من خلال منصة ملازمنا أو عبر موقع الوزارة الرسمي.

ومن المؤكد أن هناك بعض المحافظات التي تم الكشف عن النتائج فيها مثل البصرة وبغداد والكوفة، وخلال اللحظات القادمة سوف تظهر النتائج بباقي المحافظات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط للفصل الدراسي الأول عبر الإنترنت، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

زيارة الموقع الرسمي التابع إلى وزارة التربية والتعليم العراقية .

تسجيل كود التحقق بشكل صحيح.

الضغط على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار تسم المحافظة التي ينتمي الطالب لها.

تحديد نتيجة الفصل الدراسي الأول.

اختيار المرحلة التعليمية.

كتابة بيانات الطالب في الحقول المخصصة لها.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

في حالة ظهور النتيجة ستتمكن فوراً من الإطلاع على كشف النتيجة بكل سهولة.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

تحرص الوزارة على توفير كافة أساليب الراحة لكل الطلبة، فمن هذا المنطلق وفرت أكثر من طريقة يتم من خلالها الحصول على النتيجة، ومن ضمن تلك الطرق الآتي: