اعرف دلوقتي .. أسعار السلع الغذائية في التموين 2024 قبل حلول شهر رمضان المبارك

يتساءل عن أسعار السلع الغذائية كثير من المواطنين في هذا الوقت الجاري، بالتحديد مع حلول شهر رمضان الكريم، فمن الجدير بالذكر أن هناك أقاويل تتضمن تقليل تلك الأسعار، وقد أشارت وزارة التموين حول ذلك، وفيما يلي سوف نوضح التفاصيل.

أسعار السلع الغذائية في التموين

هناك الكثير من التقارير الرسمية بوزارة التموين تقول إن هناك تغيير بالأسعار الخاصة بالسلع الغذائية المدعمة، وأيضا الغير مدعمة وذلك الإعلان يكون قبل حلول شهر رمضان الكريم، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد بينت أن التخفيف سوف يقوم بالتوفير على المواطنين تلقي السلع الغذائية بالأسعار السابقة بغير زيادات، وتلك الخطوة في حيز التحضير لحلول شهر رمضان الكريم، وفيما يلي تلك الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية:

بلغ ثمن السكر حتى27 جنيه.

كما وصل ثمن الزيت حتى 34 جنيه.

هذا بجانب ان ثمن الأرز بلغ حتى 20 جنيه.

كذلك أن ثمن علبة صفيح السمن وصلت حتى 95 جنيه.

كما وصل ثمن علبة جبنه دومتى حتى 56 جنيه.

أسعار السلع الغذائية 2024

جبن أبيض الذي يكون وزنه 125 جرام يكون بحوالي 4.5 جنيه.

صابون تواليت الذي يكون وزنه 125 جم يكون بحوالي 7.50 جنيه.

خل 900 ملي يكون بحوالي 6 جنيهات.

حلاوة طحينية سادة 40 جم يكون بحوالي 3 جنيهات.

بسكويت سادة بجنيه ونصف.

بسكويت أنواع يكون بحوالي 3 جنيهات.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم يكون بحوالي 4 جنيهات.

وبناءا على الأسعار المعلنة من وزارة التموين يتضح أن الوزارة لم تقم بزيادة أى أسعار لأي من السلع الغذائية المقررة للصرف للمواطنين حاملي البطاقات التموينية وذلك حرصا من الدولة على عدم زيادة الأعباء المالية على الأسر والمواطن المصرى وإيمانا من الدولة بالقيام بدورها الهام في رفع المعاناة عن المواطن المصرى والوقوف في صفه لمواجهة أية أعباء إضافية تنشأ عن زيادة الأسعار فى الأسواق العالمية أو المحلية.