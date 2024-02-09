استقبل الآن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2024 على مختلف الأقمار الصناعية

يرغب العديد من محبي البرامج الوثائقية في معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، وتعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي هي قناة فضائية وثائقية إماراتية تبث باللغة العربية، وتقدم برامجها المدبلجة من شبكة ناشيونال جيوغرافيك العالمية، تأسست القناة كشراكة بين شركة أبوظبي للإعلام وشبكة فوكس التلفزيونية، وبعد ذلك أصبحت جزءًا من شبكة والت ديزني الإعلامية، وتبث القناة عبر عدة أقمار صناعية مثل نايل سات وعرب سات وياه سات.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

انطلق بث القناة في الأول من يوليو عام 2009 على القمر الصناعي نايل سات، وتركز على البرامج الوثائقية التي تتناول المواضيع العلمية والجغرافية والطبيعية، وبدأت القناة باستخدام اللهجة الشامية في بثها لبعض الوقت، قبل أن تنتقل إلى اللغة العربية الفصحى.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

عامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

دقة الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

استقطاب: أفقي.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023