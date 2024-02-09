عربية بدون جمارك.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي + مزايا كثيرة من الوزارة

يبحث الكثير من المواطنين لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، هذه البطاقة التي تمنح ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات امتيازات خاصة وخصومات على أسعار النقل العام وتوفير مركبات او سيارات خاصة وغيرها من المميزات، حيث تهدف وزارة التضامن الاجتماعي الي تقديم خدمات لذوي الاعاقة لتسهيل دمجهم ضمن أفراد المجتمع، واتاحت الوزارة امكانية الاستعلام عن الكارت عبر موقعها الالكتروني باستخدام الرقم القومي فقط، ولذلك نرصد لكم عبر سطور التقرير طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

الفئات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

يتم تقديم خدمات متخصصة لكل فئة على الكارت وفقا لنوع الاعاقة واحتياجاتها الفردية، ويشمل الكارت على شريحة الكترونية تحمل البيانات الخاصة بصاحب البطاقة، وتوجد فئات معينة يحق لها الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تتمثل فيما يلي:

الاعاقة البصرية: وهم الأشخاص من لديهم عجز في البصر أقل من 6 من 36 ويتم توفير لهم دعم خاص وفقا لاحتياجاتهم.

الاعاقة الحركية والشلل الرباعي: يقدم الكارت خدمات من لديهم اعاقة جسدية مثل الشلل الرباعي من أجل تسهيل وصولها اليهم.

الاعاقة السمعية: دعم خاص لهذه الفئة من أجل تسهيل حياتهم اليومية ودمجهم للمشاركة في المجتمع.

قصار القامة: بشرط أن يكون اقل من 140 سم يقدم كارت الخدمات المتكاملة لهم دعم مخصص لتسهيل تفاعلهم مع المحيط من المواطنين.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

توفير بيئة تعليمية مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة حيث يتيح دمج هذه الفئة بالمدارس والجامعات الحكومية.

تعزيز فرص العمل لحاملي هذه البطاقة حيث يوفر التعيين داخل المؤسسات الحكومية بنسبة 5% من اجمالي العاملين بالهيئة.

يوفر الكارت الاعفاء من الضرائب وبالتالي تخفيف الاعباء المادية عنهم.

توفير خصومات كبيرة على تذاكر النقل داخل القطارات او المترو وكذلك الموصلات العامة.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي الفرصة على المواطنين لمعرفة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وهل يمكن الحصول عليه لذوي الاعاقة عبر موقعها الالكتروني في خطوات بسيطة كما يلي: