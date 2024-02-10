ضبط تردد قناه الفجر الجزائرية HD ومتابعة أحدث حلقات مسلسل المؤسس عثمان

تردد قناه الفجر، ازداد اهتمام الكثير بها من المواطنين في هذه الفترة، حيث يرغب الناس في متابعة مسلسل قيامة عثمان، الذي يعتبر واحدًا من أشهر المسلسلات وأهمها التي حققت شعبية كبيرة منذ بداية عرضه، في هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد الخاص بالقناة، بالإضافة إلى كيفية ضبطه لمتابعته بأعلى جودة ممكنة.

تردد قناه الفجر

بعد عرض مسلسل قيامة عثمان التركي بدأ المتابعين في البحث عن تردد قناه الفجر الجزائرية، الآن نقدم لكم التردد الجديد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد هو 12034.

الاستقطاب هو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

معدل الترميز هو 27500

القمر الصناعي: عرب سات

التردد هو 11034.

الاستقطاب هو عمودي.

معدل الترميز هو 5000.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

طرق ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

تعرض قناة الفجر الجزائرية 2024 أحدث المسلسلات التركية، ولذلك سنقدم لكم خطوات بسيطة وسريعة لضبط تردد القناة:

أولاً: افتح قائمة الإعدادات عبر الريموت.

ثانياً: حدد القمر الصناعي عبر النايل سات.

ثالثاً: أضف التردد الجديد.

رابعاً: ادخل كافة بيانات القناة.

خامساً: اضغط على أيقونة البحث.

وأخيراً، ستظهر القناة بعد البحث.

موعد مسلسل قيامة عثمان



يهتم عشاق مسلسل قيامة عثمان بمعرفة مواعيد عرض المسلسل على قناة الفجر، حيث سيتم بث الحلقة 147 من مسلسل قيامة عثمان يوم الخميس 8 فبراير، وذلك بعد عرضها يوم الأربعاء 7 فبراير على قناة أي تي في التركية، ونجد أن الحلقة تكون مترجمة ومدبلجة، ومن المقرر عرضها على قناة الفجر في الساعة 9 مساءً، وبالتالي ستكون الحلقة أيضًا مترجمة باللغة العربية ومتاحة حسب توقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.