جدول مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة .. ماتش الأهلي الليلة

نقدم لجميع المتابعين جدول مباريات اليوم الاثنين والقنوات المذاعة ، وأهمها مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني ، وكذلك عرض مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر وغيرها الكثير. المباريات ويريد الجميع معرفة جميع المباريات الأساسية التي يتم بثها على مدار اليوم.

اليوم الاثنين جدول المباريات القنوات الناقلة مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال والقنوات الناقلة المنامة البحرينى X الهلال السودانى – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة برشلونة X جيرونا – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري التركي قيصري سبور X عمراني سبور – الساعة 3 عصرا فاتح قرا جمرك X فناربخشة – الساعة 7.30 مساء مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة الهلال X الطائي – الساعة 9 مساء على قناة الرياضية السعودية 1 الرائد X الفتح – الساعة 9 مساء على قناة الرياضية السعودية 2 ضمك X العدالة – الساعة 9 مساء على قناة الرياضية السعودية 3 مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة فاركو X الاتحاد السكندري – الساعة 9:15 مساء على قناة 2 on time sport مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة بيراميدز X الأهلي – الساعة 9:15 مساء على قناة 1 on time sport