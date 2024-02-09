لمحبي برنامج العباقرة.. استقبل الآن تردد قناة القاهرة والناس الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات “بدون انقطاع أو تشويش”

تعتبر قناة القاهرة والناس هي إحدى أشهر القنوات الفضائية الموجودة على النايل سات ونجد أن هذه القناة أصبح لها شعبية كبيرة في مصر ومختلف الدول العربية الأخرى ويرجع هذا كونا أداره القناة تقوم بعرض مجموعة من البرامج تعتبر هي الإجراء على الإطلاق خاصة في عرض الحقائق، ومن أشهر البرامج التي تعرض على شاشة القاهرة والناس برنامج العباقرة، في هذا الموضوع ومن خلال موقعنا نذكر لكم الترددات الجديدة لقناة القاهرة والناس.

تردد قناة القاهرة والناس الجديد 2024

إذا كنت من محبي القنوات الفضائية وأخص بالذكر قناة القاهرة والناس سوف تدرك جيدا أن هذه القناة قد مرت بمجموعة من مراحل التطور والازدهار إلى أن أصبحت من أهم القنوات الموجودة على النايل سات والتي لها شعبية بفضل باقة البرامج المميزة التي تقوم بتقديمها وإليكم التردد الجديدة للقناة:

التردد: 11765.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

ويمكن أيضا أن يتم استقبال قناة القاهرة والناس2 عبرة التردد التالي

التردد: 12015.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

طريقة استقبال قناة القاهرة والناس

بعد أن تعرفنا معا على ترددات يمكن من خلالها استقبال قناة القاهرة والناس على النايل سات في هذه الفقرة نذكر لكم طريقة تثبيت القناة والتي تتطلب الطباعة بعض الخطوات على النحو التالي: