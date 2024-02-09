قومي اغسلي المواعين واملي الجرادل بسرعة.. قطع المياة غدا في 13 منطقة لمدة 14 ساعة.. قوم خزنلك شوية ماية!!

أصدرت هيئة توزيع مياه الشرب في محافظة القاهرة خطاباً تقول فيه عن انقطاع مخطط للمياه في مناطق متفرقة بالمحافظة القاهرة، بهدف تنفيذ إصلاحات وتجديدات في الأنظمة المائية الأساسية، سيواجه سكان في منطقتي السلام والمرج هذا الإنقطاع، الذي سيستمر لمدة تقارب الـ 14 ساعة ويبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً من يوم السبت الموافق للعاشر من شهر فبراير لعام 2024.

قطع الماء غدا في مناطق محددة داخل القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة من خلال بيان رسمي عن توقف توزيع المياه في بعض المناطق ضمن نطاق شبكة السلام، وتشمل المناطق المتأثرة: منشية السد العالي، أبو رجيلة، إسكان مدينة السلام، أطلس، صف الضباط، بالإضافة إلى مناطق تابعة لشبكة المرج وهي: شارع محمد نجيب، شارع عبد الله رفاعي، شارع مؤسسة الزكاة، شارع عين شمس والطرق المتفرعة منه، بالإضافة إلى عزبة النخل الشرقية، المرج الغربية ومدينة الخصوص، ومن المقرر أن يتم انقطاع المياه بدءاً من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ولغاية الساعة الحادية عشر مساءً من نفس اليوم، وذلك لمدة 14 ساعة.

أسباب انقطاع المياه غدًا السبت

أفادت شركة مياه الشرب في القاهرة بأن الانقطاع في التيار المائي ناتج عن إجراء عمليات لحام لأنابيب المياه بقطر 1000 ملم في شارعي محمد نجيب والترولي، وتأتي هذه الأعمال كجزء من مشروع التحديث الجاري في الشوارع الرئيسية بمنطقة المرج يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية وجودة الخدمة المقدمة للسكان وتحسين البنية التحتية للمياه في المنطقة، وحث البيان الصادر من الشركة الأهالي على ضمان توافر المياه للاستخدام الأساسي طوال الفترة الوجيزة للانقطاع، وضرورة القيام بتخزين المياه بشكل كاف.