pdf كشوف اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في كل محافظات العراق

تعد اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 من أبرز الموضوعات البحثية التي تم تداولها بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، وذلك يترقب العديد من الأسر الفقيرة الإعلان عن هذه الأسماء بشغف شديد، ويجدر بنا الإشارة إلى أن برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج الاجتماعية التي تساعد الطبقات الكادحة في مواجهة الضغوط المالية التي تفرضها الظروف الاقتصادية الحالية، وفي هذا الصدد سوف نتعرف كافة التفاصيل عن هذه الأسماء إلى جانب ذلك خطوات الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024

في ضوء حديثنا عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024، يجدر بنا الإشارة أن الرعاية الاجتماعية بالعراق سيتم تقديمها خلال وجبات شهرية سيتم منحها للأسر التي تستوفي فيها الشروط، ويمكن لجميع مواطني العراق الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 من خلال منصة مظلتي الإلكترونية التي وفرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بكافة المحافظات العراقية، ومن أهم شروط الاستحقاق للوجبة السابعة، وهي :

أن يكون المتقدم من مواطني العراق بشكل مستمر.

أن يكون أيضا ضمن الفئات المستحقة.

ألا يمتلك أي أملاك ذات قيمة عالية.

أن يتراوح عمر المتقدمين للرجال ما بين 18- 60، وأن يكون أعمارالنساء مابين 15 إلى 50 للنساء.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024

يستطيع لأي مواطن عراقي الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية التابع للوزارة.

انقر على القسم المخصص للرعاية الاجتماعية أو الإعانات المالية.

حدد بعد ذلك أسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024.

ومن ثم سوف يبدو أمامك نموذج الاستعلام.

وقم بعد ذلك بإدخال المعلومات المطلوبة مثل ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.

اضغط بعد ذلك على ” استعلام “.

ومن خلال هذه الخطوات السابقة يمكنك التحقق من كونك ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا، وإذا لم تجد اسمك ضمن المؤهلين بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية.