من هُنـــا .. رابط تسجيل استمارة مسابقة الجمارك الجديدة في الجزائر 2024

من الأمور التي يبحث عنها عدد كبير جدا من المواطنين الباحثين عن فرص عمل بدلا من البطالة التي يعاني منها عدد كبير جدا من المواطنين في كافة أنحاء العالم، خاصة مع ارتفاع الأسعار التي قد يشهده الجميع، ونجد أن الكثير من الدول ترغب في مساعدة مواطنيها في الحصول على فرص عمل متميزة، ولذلك أعلنت مديرية الجمارك عن فتح باب التسجيل للوظائف للراغبين في التقدم لتلك الوظائف المعتمدة من قبل الحكومة.

مسابقة الجمارك الجديدة في الجزائر

كشفت المديرية العامة للجمارك عن بعض المستندات المهمة التي يجب توفرها لكل من يرغب في التقدم لمسابقة التوظيف، وهذه الوثائق هي كما يلي:

أولاً: يجب تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية من هنا.

ثانياً: يجب تقديم نسخة من المؤهل العلمي.

ثالثاً: يجب تقديم الأوراق التي تثبت مكان الإقامة.

رابعاً: يجب تقديم طلب كتابي.

خامساً: يجب على مقدم الطلب كتابة العنوان ورقم هاتف العمل الخاص بمقدم الطلب.

سادسا: يجب كتابة جميع البيانات َ بشكل صحيح في النموذج الموجود على الموقع الرسمي.

سابعا: يجب طباعة هذا النموذج.

ثامناً: دفع الرسوم التي تحددها مديرية الجمارك.

فترة التقديم على الوظائف

أوضحت إدارة الجمارك أنه يمكن تقديم طلبات إطلاق المسابقة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان ويمكن تقديم المستندات المطلوبة في مقر إدارة الجمارك في 19 شارع الدكتور سعدان الجزائر.

رابط استمارة التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

كانت المديرية قد حددت مدة التسجيل وتقديم ملفات الترشيح بـ 15 يوم عمل، من تاريخ نشر الإعلان، وعلى المتقدمين تقديم كامل الترشيح في مقر المديرية العامة للجمارك، على عنوان 19 شارع سعدان الجزائر مؤكدا أنه لن يتم النظر في الملفات غير المكتملة أو تلك التي قدمت خارج فترة التسجيل، ومن المقرر أن تقوم المديرية بإبلاغ المرشحين بموعد ومكان إجراء المسابقات من خلال استدعاء فردي يتم إرساله إلى عناوينهم الشخصية، ولمزيد من المعلومات ولطباعة استمارة التسجيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة.