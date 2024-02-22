من هُنــا .. رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الشركة المصرية للاتصالات 2024

تقوم شركة وي بإتاحة فاتورة شهر فبراير وذلك بدءا من اليوم الأول من فبراير 2024 ومن الممكن أن يتم سدادها بدءا من اليوم الخامس عشر من فبراير 2024 إلى اليوم الذي يكون موافقا الخامس عشر من مارس 2024، ومن ثم سوف تطبق غرامه ماليه او يحول الخط لاستقبال، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك الفاتورة بسهولة إلكترونيا بواسطة الموقع الرسمي الخاص بالشركة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستعلام عن تلك الفاتورة.

استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

من الممكن ان يتم الاستعلام عن تلك الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي بسهولة من خلال اتباع النقاط التالية:

في البداية يلزم عليك الانتقال الى الموقع الرسمي الخاص بشركة وي من خلال النقر على هذا الرابط.

بعد ذلك يلزم عليك كتابة رقم التليفون الأرضي بشكل صحيح في المكان المخصص له.

بعدها يلزم عليك إدخال كود المحافظة بصورة صحيحة في الخانة المخصصة له.

في النهاية يتوجب عليك الضغط على زر استعلام ومن ثم ستظهر أمامك نتيجة الاستعلام.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

فاتورة الهاتف الأرضي يمكننا الآن تعبئة هذه الفواتير ودفع قيمتها بشكل فوري وفق الطرق التالية: