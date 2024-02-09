الناقلة لجميع مباريات كأس الأمم الإفريقية 2024 .. تردد قناة بي ان سبورت ماكس 1 الجديدة

يمكنك معرفة تردد قناة بي ان سبورت ماكس 1، قناة بي إن سبورت ماكس 1 تعتبر واحدة من أبرز المحطات الرياضية المتميزة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تقدم مجموعة من المباريات الهامة بشكل مدفوع بدايةً من بثها لمباريات كأس العالم وصولاً إلى عروضها الحالية لمباريات كأس الأمم الإفريقية، والتي تُعرض بشكل متميز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، القناة أعلنت عن بث مباراتي نيجيريا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى اللقاء بين الكونغو الديموقراطية والكوت ديفوار، والذي من المقرر ومن المقرر سوف يتم بث جميع المباريات المتبقية على هذا القناة، للبحث عن تردد قناة بي إن سبورت ماكس 1، يُشجع المتابعون على متابعة المقالة.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس 1

القمر الصناعي نايل سات.

و التردد هو 12604.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

طريقة تنزيل تردد قناة بي ان سبورت ماكس 1

يجب النقر على قائمة الخيارات.

ثم اختر الخيارات المناسبة.

ثم اختر تثبيت البرنامج.

ثم اختر التثبيت اليدوي.

ثم حدد القمر الصناعي، سواءً كان نايل سات أو عرب سات.

ثم قم بملء البيانات المطلوبة، مثل التردد والاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ.

ثم انقر على البحث.

بينما ستظهر القناة في قائمة القنوات المتصلة بنفس التردد.

في الختام، انقر على حفظ.

مميزات قناة بي ان سبورت ماكس 1

القناة الرياضية الرائدة التي تنقل لك أحدث مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر النايل سات، تتميز بفريق استثنائي من المعلقين والمحللين الرياضيين، تعمل القناة بشكل مستمر على مدار الساعة، وتقدم للمشاهدين تجربة مميزة ببث المباريات بجودة عالية لا مثيل لها.