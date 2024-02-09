شغـل بـ 12 باكو ومكتب.. وظائف جديدة في بنك مصر بمرتب 12000 جنيه للشباب والبنات + هذه التخصصات

إقبال كبير من الخريجين للبحث عن وظائف جديدة في بنك مصر، خاصة بعدما أعلنت الصفحة الرسمية للبنك على موقع التشغيل لينكدن عن توافر وظائف خالية وحاجته الي الشباب للعمل ضمن فريق البنك، ولذلك ارادات التساؤلات حول التخصصات المطلوبة وكذلك الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين على هذه الوظائف وكذلك طريقة التقديم، ونرصد لكم عبر موقعنا البديل الاوراق والمستندات اللازمة وكيفية التقديم على وظائف بنك مصر.

وظائف جديدة في بنك مصر

أعلن بنك مصر عن توافر وظائف جديدة للخريجين في تخصصات مختلفة تتمثل فيما يلي:

موظفين في قسم التسويق.

تكنولوجيا المعلومات.

الموارد البشرية والعلاقات العامة.

محللين ماليين.

موظفين في قسم إدارة الاعمال.

الاتصالات.

التمويل وادارة الاستثمارت.

مهندسين.

موظفين بأقسام المحاسبة والمبيعات.

القانون.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف بنك مصر

حدد البنك عدة شروط لابد من توافرها للراغبين في التقديم على الوظائف الجديدة والتي جاءت على النحو التالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يلزم حصوله على مؤهل دراسي في التخصصات المطلوبة معتمدا من جامعة حكومية.

التقدير العام الحاصل عليه في المؤهل الدراسي لا يقل عن جيد بحد أدنى.

عمر المتقدمين على الوظائف لا يزيد عن 30 عاما بحد اقصى.

القدرة على تحدث اللغة الانجليزية بطلاقة بالاضافة الى معرفة كتابتها.

امكانية استخدام جهاز الكمبيوتر وكذلك برامج الاوفيس الشهيرة مثل Word و Exel و power point.

تجاوز المقابلة الشخصية واختيار الكشف الطبي.

لا يوجد معارف او اقارب للمتقدمين عاملين داخل البنك.

الاوراق المطلوبة للتقديم على وظائف بنك مصر

اذا كنت ترغب في الالتحاق بالوظائف الجديدة التي اعلن عنها بنك مصر يجب تقديم الاوراق التالية:

نسخة من بطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية) سارية.

صورة شخصية حديثة.

شهادة اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء والتي تحدد موقفه من التجنيد (للذكور).

نسخة من المؤهل الدراسي للمتقدم.

في حالة وجود شهادات الخبرة يمكن احضارها.

ويمكن التقديم على وظائف جديدة في بنك مصر عبر الصفحة الرسمية للبنك على موقع لينكد ان.