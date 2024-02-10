هيا دي الاخبار الحلوه.. مفاجئة غير متوقعة في اسعار البيض اليوم السبت 2024/2/10 في الاسواق

يتسأل عدد كبير من المستهلكين المحليين عن اسعار البيض اليوم السبت، حيث أن الأسعار في الأونة الأخير ليست مستقرة، وليست على وتيرة واحدة، كمان أن الدواجن أيضا شهدت ارتفاع مبالغ فيه للأسعار وهذا ينتج عنه ارتفاع في أسعار البيض للتاجر والمستهلك، وبرغم ارتفاع أسعار البيض إلا أنه مصدر لا غنىٰ عنه، حيث أنه غني بالبروتين والحديد وبعض الفيتامينات والمعادن، كما أن البيضة الواحدة كبيرة الحجم التي تزن بنحو 50 غرام، تحتوي على ما يقارب 72 سعرة حرارية.

اسعار البيض اليوم السبت

قد تختلف اسعار البيض عن سابقتها من الأسعار، كما أنه لا يوجد تسعيرة ثابتة لعدم ثبات سعر الدولار في السوق، وتكون اسعار البيض اليوم الجمعة كالتالي:

كرتونة البيض الأحمر اليوم بين 148 لـ 149 جنيهًا، وسعره للمستهلك يتراوح بين 155 لـ 160 جنيهًا.

أما بالنسبة لكرتونة البيض الأبيض في البورصة فيتراوح سعرها بين 146 لـ 147 جنيهًا، وسعرها للمستهلك يتراوح بين 153 لـ 158 جنيهًا.

بينما البيض البلدي فسعره في البورصة يتراوح بين 144 لـ 145 جنيهًا، وسعرها للمستهلك يتراوح بين 150 لـ 155 جنيهًا.

اسعار الدواجن اليوم السبت

الكثير من الناس في هذه الأيام يتسائل على اسعار الدواجن، حيث يكون سعر الدواجن اليوم الجمعة كما سوف نذكره في التالي بالأنواع