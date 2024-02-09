الطريقة الأسهل على الإطلاق .. كيفية تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية 2024

يمكنك معرفة كيفية تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية 2024، فتحت وزارة الداخلية في العراق، من خلال مديرية شؤون البطاقة، أبواب الفرصة أمام المواطنين لتنزيل استمارة البطاقة الوطنية العراقية لعام 2024، بهدف استبدالها بالبطاقة الحالية، سيتم إيقاف استخدام البطاقة القديمة في جميع الجهات الحكومية والوطنية، ونقدم في الفقرة التالية إرشادات حول كيفية الحصول على الاستمارة وحجز موعد لاستخراج البطاقة الجديدة.

رابط تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية

فُشِلت مديريات شؤون البطاقة الوطنية في العراق في الكشف عن رابط مؤكد مخصص لتنزيل استمارة البطاقة الوطنية لعام 2024.

حيث يتاح هذا الرابط الإلكتروني بشكل دائم للوصول المباشر في أي وقت.

بشكل دائم للوصول المباشر في أي وقت. يُمكن تحميل الاستمارة بصيغة PDF ومن ثم طباعتها.

ويتعين على المواطنين إكمال الإجراءات بزيارة المديرية المختصة في محافظتهم.

بعد حجز موعد إلكتروني عبر الموقع الرسمي.

كيفية تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية 2024

للوصول إلى استمارة البطاقة الوطنية العراقية لعام 2024، يتعين عليك اتخاذ بعض الخطوات الملخصة فيما يلي.

ابدأ بزيارة موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية على شبكة الإنترنت.

اختر خدمات البطاقة الوطنية.

ثم انقر على تحميل الاستمارة الإلكترونية.

ستتم عملية التنزيل بصيغة PDF، قُم بطباعتها واملأ البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

خطوات الحجز الإلكتروني على البطاقة الوطنية الموحدة 2024

بعد إتمام عملية طباعة الاستمارة وتعبئة البيانات، سيتوجب عليك تحديد موعد في المديرية المختصة بمحافظتك، ولإتمام هذا الإجراء يجب اتباع الخطوات التالية.