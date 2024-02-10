تردد قناه طيور الجنة وقناة كراميش على نايل سات وعرب سات HD ومتابعة أجمل أغاني الأطفال

تردد قناه طيور الجنة، يبحث عنها الكثير من الأمهات، حيث تعتبر هذه القناة مناسبة للجميع سواء الكبار أو الأطفال، وذلك بسبب المحتوى الهادف والمسلي الذي تقدمه للأطفال على مدار 24 ساعة، فهي تقدم مجموعة من الأناشيد الدينية التي تساعد على تحسين سلوك، مثل بنات صغار وحفظ النعمة واجا العيد وثيات المدرسة ورفقا بالقوارير ويا نبع الحنان وحديقة الحيوان، في هذا المقال سنوفر إليكم الترددات الخاصة بالقناة للاستمتاع بأحدث البرامج للمتابعين.

تردد قناه طيور الجنة

تعمل قناة طيور الجنة علي عرض العديد من البرامج المفيدة والمسلية التي تجذب انتباه الأسرة بأكملها، لذلك ننصح بضبط تردد قناه طيور الجنة كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11258.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11315.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة كراميش

تعتبر قنوات الأطفال أكثر الأشياء بحثًا خلال الآونة الأخيرة، حيث يبحث العديد من الأسر عن القنوات التعليمية المفيدة وكانت قناة كراميش من أبرز القنوات الفضائية التي تنقل برامج جذابة للأطفال، وفيما يلي التردد الجديد الخاص بقناة كراميش على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات:

أولًا تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:6/5.

ثانيًا تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات