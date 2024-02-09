بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك

بشرى سارة من التموين للمواطنين وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقاً، على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع خلال الفترة الراهنة، والذي نتج عنه ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ولكن وبالرغم من هذه التحديات والظروف الصعبة تعمل الحكومة المصرية على توفير السلع بالأسواق، والجدير بالذكر أن السلع متوفرة ولكن المشكلة في الارتفاع الكبير في أسعارها، ولكن ومع ذلك فقد زفت وزارة التموين بشرى سارة فضلاً تابعونا لنوافيكم بها عبر موقنا الالكتروني البديل.

بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل شهر رمضان

بشرت وزارة التموين المواطنين بانخفاض الأسعار لكافة السلع، وذلك بحلول الأسبوع المقبل من الشهر الجاري، حيث سيكون ذلك يوم 15 من شهر فبراير لعام 2024 ميلادية، وذلك بسبب المنافذ الذي ستقوم بفتحها الدولة والتي ستصل إلى 10 آلاف منفذ، بحيث تصل نسبة هذه الانخفاضات إلى 25% من الأسعار الحالية، مؤكداً على أنه لن يكون هناك أزمة في أي سلعة لتوافر المخزون.

ما هو سبب ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية؟

أشار عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقاً، أن بعض التجار تقوم برفع أسعار السلع بطريقة غير مباشرة، لذلك تعمل الأجهزة الأمنية على ضبط الأسواق، وضبط السلع المخزنة من قبل التجار، مؤكداً أنه سيكون هناك انخفاض في أسعار السلع الغذائية والأسعار ، وذلك بحلول الأسبوع المقبل حيث سيكون ذلك بداية من يوم 15 من شهر فبراير الحالي لعام 2024 ميلادية.