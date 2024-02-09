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زغرووطة حلوة .. استعلم عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 + حرمان دائم لهذه الفئات .. مستني ايه!
أثيرت الكثير من التساؤلات حول التغيرات والتحديثات في برنامج تكافل وكرامة في مصر، وذلك لأهميته الكبيرة في دعم العائلات المحتاجة وتقديم الرعاية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأيتام ومع تطور البرنامج وتحسينه، يبحث المواطنون عن الأسماء الجديدة التي تمت إضافتها للمستفيدين من البرنامج.
صرف معاش تكافل وكرامة
الآن بات بإمكانك الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة الجديدة بسهولة عبر اتباع هذه الخطوات البسيطة عبر البوابة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اضغط هنا.
- ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية لمقدم الطلب الذي ترغب في الاستعلام عن حالته في برنامج تكافل وكرامة.
- اضغط على كلمة استعلام لتظهر لك جميع البيانات المتعلقة بمقدم الطلب، بما في ذلك الوحدة الاجتماعية، والاسم الكامل، والرقم القومي، والمحافظة، وحالة التأشيرة.
- ومن خلال هذه الخطوات البسيطة يمكنك الآن الإطلاع على أسماء تكافل وكرامة الجديدة والتأكد من حالة طلبك بسهولة ويسر، مما يسهل عليك الحصول على الدعم الاجتماعي اللازم لتحسين ظروف حياتك وحياة أسرتك.
العوائق التي تمنعك من الحصول على معاش التكافل والكرامة
تواجه بعض الفئات المستهدفة في برنامج تكافل وكرامة عدة موانع تحول دون استحقاقهم للمعاش الاجتماعي وتشمل هذه الموانع:
- إذا كان المتقدم يمتلك نصف فدان أو أكثر من الأراضي الزراعية أو يستأجر أرضاً بمساحة فدان أو أكثر أو يمتلك ماشية فقد يكون ذلك عائقاً امام استحقاقه للمعاش.
- إذا كان لدى المتقدم عقارات غير سكنية، أو محلات تجارية، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، فقد يعتبر ذلك عاملاً يمنعه من الحصول على المعاش.
- العمل بأجر منتظم في القطاع الحكومي أو الخاص أو العام، وكان لديه دخل شهري يتجاوز 1600 جنيه لأسرة مكونة من 4 أفراد، فقد لا يستوفي شروط الاستحقاق.