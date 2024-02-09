مفتوح الان.. رابط حجز تذاكر بوليفارد وورلد 2024 واسعار التذاكر عبر الموقع الرسمي وي بوك

تعتبر بوليفارد وورلد من أكثر الأماكن الترفيهية الشهرة، والتي تقع في مدينة الرياض السعودية وتضمن ما يصل إلى 14 منطقة أخرى بداخلها تتنوع في تقديم كل ما يندرج تحت الترفيه، ويزداد عدد الزائرين لها من مختلف الدول، وذلك بالتحديد أثناء قيام موسم الرياض في العام 2024، وتعد بوليفارد وورلد من أهم فعاليات موسم الرياض لما تقدمه للمشاركين به.

رابط حجز تذاكر بوليفارد وورلد 2024

يمكن الأفراد الراغبين في زيارة بوليفارد وورلد أن يقوموا بحجز التذاكر، التي يريدونها من خلال القيام بالخطوات التالية:

يرجى الدخول إلى موقف وي بوك من هنا، ثم الضغط على خانة بوليفارد وورلد.

بعد ذلك يقوم الفرد باختيار الفعالية التي يرغب في حضورها داخل بوليفارد وورلد.

من ثم الاطلاع على التفاصيل الخاصة بتلك الفعالية، ثم تحديد عدد التذاكر التي يريدها وتحديد التاريخ الذي سوف تتم به الزيارة.

ثم تأكيد للحجز، ودفع تكلفة التذاكر التي تم طلبها.

أشهر فعاليات بوليفارد وورلد 2024

يعتبر من أبرز الفعاليات الموجودة في بوليفارد وورلد، ويمكن حجز التذاكر لزيارتها هي الآتي:

فعالية سوبر فلاي.

ثم غابة البوليفارد .

أيضا غرفة الهروب.

أخيرا فعالية التنقيب عن المومياء.

أسعار تذاكر بوليفارد وورلد 2024

أما عن أسعار التذاكر الخاصة بزيارة بوليفارد وورلد فإنها يتم تقسيمها وفقا لما يلي: