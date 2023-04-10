أسعار طن الحديد اليوم 10 ابريل 2023 في جميع الاسواق المصرية

سعر طن الحديد اليوم، ارتفع سعر طن الحديد اليوم الاثنين الموافق 10 ابريل 2023، بالاضافة ارتفاع في اسعار الاسمنت حيث وصل في السوق المصرية الي 2027، من خلال موقع البديل ستتعرف علي اسعار طن الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم في الاسواق المصرية.

أسعار طن الحديد اليوم

جاء سعر حديد عز اليوم 37726 جنيها للطن، ويكون سعر حديد بشاي اليوم عند 39000 جنيه، وسجل سعر حديد العتال اليوم 38800 جنيه، وسعر حديد عطية اليوم 38800 جنيه، وجاء سعر حديد سرحان اليوم 38500 جنيه، سعر حديد المراكبي اليوم 38500 جنيه، سعر حديد المصريين اليوم 38500 جنيه، سعر حديد الكومي اليوم نحو 38000 جنيه، سعر حديد المعادي اليوم نحو 38000 جنيه، وسعر حديد العشرى اليوم نحو 38500 جنيه، وسعر حديد مصر ستيل اليوم نحو 38000 جنيه، واعلن مصنع السويس للصلب عن استقرار سعر الحديد خلال الأسبوع بنحو 32050 جنيه للطن اليوم تسليم أرض المصنع، واعلن مصنع حديد الجارحي عن زيادة اسعاره في السوق المحلي حيث بلغ 31 الف جنيه للطن للتجار ، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

أسعار طن الأسمنت اليوم

جاء سعرطن أسمنت المسلح 1965 جنيها، وأسمنت النصر 1940 جنيها، اسمنت المعلم 1860 جنيه، اسمنت وادى النيل 1860 جنيها، أسمنت المخصوص 1960 جنيها، وأسمنت سيناء 1848 جنيها للطن، أسمنت حلوان يأتي 2010 جنيهات، وأسمنت السويدي 2000 جنيه للطن، أسمنت العسكري بني سويف يأتي 1850 جنيها، جدير بالذكر ان يصنع الاسمنت المخلوط من خلال خلط الأسمنت مع مواد أخرى مثل (الرماد المتطاير أو غبار السليكا أو خَبث الفرن)، وهذا يضيف له جودة إضافية، مثل القدرة على إنتاج الخرسانة الأقل مسامية، ويعتبر هو اكثر متانة وأقل توليدًا للحرارة وأقوى أثناء التبريد، بالاضافة الي ان يستخدم في التشطيب والبناء وصناعة البلاط وتشكيل الأرضيات.