تردد قناة اليرموك الفضائية على جميع الأقمار الصناعية لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان

تردد قناة اليرموك، يهتم بها أبناء الوطن العربي بأكمله، حيث تأسست في عام 2012، وبالتالي نجحت منذ إطلاقها في جذب جمهور كبير ليس فقط في الأردن بل في جميع أنحاء العالم العربي. يعود هذا النجاح إلى مجموعة متنوعة من البرامج التي تقدمها القناة، مثل برنامج بيان الناس وبرنامج هاشتاج ونافذة على فلسطين وبرنامج سلسلة التفسير، وبرنامج بيتكم عامر وستوديو اليرموك وبرنامج دين ودنيا، بالإضافة إلى المسلسلات التاريخية الحقيقة التي تسلط الضوء على قصص الأجداد وزعماء المسلمين البارزين.

تردد قناة اليرموك

استمتع بمتابعة البرامج والمسلسلات على قناة اليرموك، وفيما يلي تردد قناة اليرموك على جميع الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12687.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12678.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: تركسات .

التردد: 11628.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: أسترا سات.

التردد: 12692.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: ياه سات.

التردد: 12130.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل عثمان

تعمل قناة اليرموك على نقل مسلسل قيامة عثمان، وذلك منذ بدء أولى حلقات المسلسل في 20 نوفمبر 2019، وبالتالي حقق مسلسل عثمان نجاحاً كبيراً وغير مسبوقاً، وخاصة داخل الوطن العربي حيث يحظى بشعبية كبيرة بين عشاق الدراما التاريخية التركية، فهو يحكي قصة عثمان بن أرطغرل وفتوحاته، وفي الآونة الأخيرة يبحث الجميع عن تردد القنوات الناقلة والمواعيد لمتابعة المسلسل، حيث سيتم عرض الموسم الخامس في 2024، وكانت قناة اليرموك واحدة من أبرز القنوات التي تقدمه بصورة عالية الجودة.