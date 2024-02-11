here.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزاره التضامن الاجتماعي الرسمي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا وفق مجموعة من الشروط والمتطلبات حددتها الوزارة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات من صانع القرار بالاهتمام والعناية بالمعاقين وتمكينهم من الانخراط في المجتمع وتوفير متطلباتهم بدون أي تعقيدات، حيث تمنح تلك البطاقة لأولئك الفئات باقة من الامتيازات التي تجعلهم ينفردون بها عن باقي الأشخاص.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

كشفت الوزارة عن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 عبر الإنترنت، ولقد تعتبر تلك البطاقة من الأمور الضرورية التي تُمكن ذوي الهمم من الحصول على إعفاء ضريبي وخصم على تذاكر وسائل النقل بجميع أنواعها، وإضافة إلى ذلك فإن نتيجة كارت الخدمات المتكاملة تظهر خلال مدة تتراوح بين 7-14 يوماً.

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة:

التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

النقر على تبويب خدمات ذوي القدرات الخاصة.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن الطلبات.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم والمكون من 14 رقم.

يتعين عليك الآن النقر على خانة بحث.

في الأخير سيتم ظهور النتيجة على الشاشة.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة

قامت الجهات المعنية بوضع باقة من الشروط والمتطلبات التي ينبغي على المتقدم استيفاؤها، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

أن يكون من الأشخاص الذين لديهم إعاقة سمعية بنسبة تبدأ من 55:70.

أو يكون من إحدى المواطنين الذين يعانون من شلل رباعي أو إعاقة حركية.

إصابته بإعاقة بصرية، أي يكون بصره أقل من 6/18، أو 6/36.

أيضاً في حالة كان الشخص من قصار القامة، بحيث يقل طوله عن 140سم.

مميزات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

يتمتع المواطن المالك لكارت الخدمات المتكاملة بالامتيازات التالية: