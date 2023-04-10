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اسعار كحك العيد في محلات فريدوم .. شوفي وصل كام قبل ماتشتري

كحك العيد

البديلمنذ 17 ساعة
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اليوم ، الاثنين 10 أبريل 2023 ، في الساعات القليلة الماضية ، بحث العديد من المواطنين في محرك البحث الأكثر شهرة في العالم ، Google ، لمعرفة سعر كعك العيد في Freedom.

تقدم متاجر الحرية المنتشرة في العديد من محافظات الجمهورية كعكات العيد بأسعار مختلفة بعد ارتفاع أسعار العديد من الأصناف في الفترة الماضية.

 

أسعار كحك العيد في فريدوم

سعر الكحك سادة 150 جنيه للكيلو

سعر كحك عجوة 150 جنيه للكيلو

سعر كحك ملبن 150 جنيه للكيلو

سعر كحك عين الجمل 150 جنيه للكيلو

سعر البسكويت نشادر 135 جنيه للكيلو

سعر بسكويت الشكولاتة 140 جنيه للكيلو

سعر بسكويت برتقال 135 جنيه للكيلو

سعر بسكويت اجلاسيه 150 جنيه للكيلو

سعر بيتي فور اوريجنال 140 جنيه للكيلو

سعر بيتي فور سوبر لوكس 180 جنيه للكيلو

سعر سابليه 150 جنيه للكيلو

سعر غريبة سادة 150 جنيه للكيلو

سعر غريبة مسكرات 180 جنيه للكيلو

سعر منين سادة 120 جنيه للكيلو

سعر منين عجوة 120 جنيه للكيلو

البديلمنذ 17 ساعة
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