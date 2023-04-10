اسعار كحك العيد في محلات فريدوم .. شوفي وصل كام قبل ماتشتري
كحك العيد
اليوم ، الاثنين 10 أبريل 2023 ، في الساعات القليلة الماضية ، بحث العديد من المواطنين في محرك البحث الأكثر شهرة في العالم ، Google ، لمعرفة سعر كعك العيد في Freedom.
تقدم متاجر الحرية المنتشرة في العديد من محافظات الجمهورية كعكات العيد بأسعار مختلفة بعد ارتفاع أسعار العديد من الأصناف في الفترة الماضية.
أسعار كحك العيد في فريدوم
سعر الكحك سادة 150 جنيه للكيلو
سعر كحك عجوة 150 جنيه للكيلو
سعر كحك ملبن 150 جنيه للكيلو
سعر كحك عين الجمل 150 جنيه للكيلو
سعر البسكويت نشادر 135 جنيه للكيلو
سعر بسكويت الشكولاتة 140 جنيه للكيلو
سعر بسكويت برتقال 135 جنيه للكيلو
سعر بسكويت اجلاسيه 150 جنيه للكيلو
سعر بيتي فور اوريجنال 140 جنيه للكيلو
سعر بيتي فور سوبر لوكس 180 جنيه للكيلو
سعر سابليه 150 جنيه للكيلو
سعر غريبة سادة 150 جنيه للكيلو
سعر غريبة مسكرات 180 جنيه للكيلو
سعر منين سادة 120 جنيه للكيلو
سعر منين عجوة 120 جنيه للكيلو