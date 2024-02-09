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قنوات مفتوحة تذيع نهائي كأس آسيا لكرة القدم
يشهد اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2023، نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023، حيث يلتقي منتخب النشامى الأردني مع العنابي القطري في مباراة مثيرة تُنذر بالكثير من التشويق والإثارة وتنقل المباراة مجموعة من القنوات العربية، منها قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، وقناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الكأس، وقناة الرابعة العراقية فلا تفوتوا متابعة هذا الحدث الكروي الكبير.
قنوات مفتوحة ناقلة لنهائي كأس آسيا
تعتبر مجموعة بي إن سبورت هي الناقل الحصري لبطولة كأس آسيا، وتحديدًا على قناة beIN ASIAN CUP وهناك القناة العراقية الرابعة وشبكة قنوات الكأس اكسترا 1 وقنوات SSC Sport وقناة أبوظبي الرياضية آسيا 1وهي تذيع المباراة في مختلف الدول العربية ويمكن متابعة أحداث نهائي كأس آسيا 2024 بين الأردن وقطر على القنوات التالية:
قناة Alkass EXTRA One HD على قمر نايل سات:
- تردد: 10770
- الاستقطاب: أفقي
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4
- الترميز: 27500
قناة Abu Dhabi Sport المفنوحة على نايل سات:
- تردد: 12091
- الاستقطاب: رأسي
- معدل التصحيح: 5/6
- الترميز: 27500
قناة beIN ASIAN CUP 1 على قمر نايل سات:
- تردد: 12188
- الاستقطاب: رأسي
- معدل التصحيح: 5/6
- الترميز: 27500
قناة SSC1 HD على نايل سات:
- تردد: 12380
- الاستقطاب: أفقي
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4
- الترميز: 27500
قناة SSC1 HD على عرب سات:
- تردد: 12380
- الاستقطاب: رأسي
- معدل تصحيح الخطأ: 5/6
- الترميز: 27500
خطوات بسيطة لضبط الترددات:
- تأكد من وجود جهاز استقبال (ريسيفر) يدعم تقنية HD.
- أدخل قائمة “الإعدادات” على جهاز الاستقبال.
- اختر “الترددات” أو “البحث عن القنوات”.
- أدخل أحد الترددات المذكورة في الجدول أعلاه.
- تأكد من ضبط الاستقطاب (أفقي أو رأسي) ومعدل تصحيح الخطأ ومعامل الترميز بشكل صحيح.
- اضغط على “بحث” أو “مسح” للبحث عن القناة.
بعد العثور على القناة، اخترها من القائمة واضغط على “حفظ”.