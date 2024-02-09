قنوات مفتوحة تذيع نهائي كأس آسيا لكرة القدم

يشهد اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2023، نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023، حيث يلتقي منتخب النشامى الأردني مع العنابي القطري في مباراة مثيرة تُنذر بالكثير من التشويق والإثارة وتنقل المباراة مجموعة من القنوات العربية، منها قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، وقناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الكأس، وقناة الرابعة العراقية فلا تفوتوا متابعة هذا الحدث الكروي الكبير.

قنوات مفتوحة ناقلة لنهائي كأس آسيا

تعتبر مجموعة بي إن سبورت هي الناقل الحصري لبطولة كأس آسيا، وتحديدًا على قناة beIN ASIAN CUP وهناك القناة العراقية الرابعة وشبكة قنوات الكأس اكسترا 1 وقنوات SSC Sport وقناة أبوظبي الرياضية آسيا 1وهي تذيع المباراة في مختلف الدول العربية ويمكن متابعة أحداث نهائي كأس آسيا 2024 بين الأردن وقطر على القنوات التالية:

قناة Alkass EXTRA One HD على قمر نايل سات:

تردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الترميز: 27500

قناة Abu Dhabi Sport المفنوحة على نايل سات:

تردد: 12091

الاستقطاب: رأسي

معدل التصحيح: 5/6

الترميز: 27500

قناة beIN ASIAN CUP 1 على قمر نايل سات:

تردد: 12188

الاستقطاب: رأسي

معدل التصحيح: 5/6

الترميز: 27500

قناة SSC1 HD على نايل سات:

تردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الترميز: 27500

قناة SSC1 HD على عرب سات:

تردد: 12380

الاستقطاب: رأسي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

الترميز: 27500

خطوات بسيطة لضبط الترددات: