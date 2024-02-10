ما حقيقة زيادة المعاشات 20% بداية من الشهر القادم؟ومتى يتم تطبيق الزيادة الجديدة؟ التأمينات الاجتماعية توضح

حقيقة زيادة المعاشات 20%، يريد العديد من المواطنين أصحاب المعاشات التقاعدية معرفة حقيقة الأمر حيث انتشرت بعض الأقاويل حول زيادة نسبة المعاشات 20٪، حيث يبلغ نسبة الأشخاص المتقاعدين في جمهورية مصر العربية إلى 11 مليون مواطن، لذلك تأمل هذه الفئة في التحقق من هذه الزيادة الآتية قبل شهر رمضان المبارك، خاصةً بعد إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن الوزارة ملتزمة بتحسين أجور أصحاب المعاشات خلال هذا العام، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابع معي باقي المقال عبر موق البديل الإخباري.

حقيقة زيادة المعاشات 20%

بسبب كثرة البحث عن حقيقة زيادة المعاشات بنسبة 20٪ في هذا العام، وأنه حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار رسمي من الجهات المسؤولة عن المعاشات بزيادتها هذه النسبة المذكورة؛ ولكن قام وزير المالية بتوضيح بعض النقاط في بيان رسمي، والذي قال فيه إنه حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم زيادة الإنفاق على مسار تحسين الأجور وتحسين المعاشات كذلك في مشروع الموازنة هذا العام 2024، وذلك لتخفيف الأعباء المالية الصعبة بسبب غلاء المعيشة في الآونة الأخيرة. ولم يتم تأكيد تطبيق هذه الزيادة في الفترة القادمة قبل بداية الشهر الكريم كما أكد السيد سمير صبري عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي.

ما هو موعد زيادة المعاشات؟

كما هو المعروف أن نسبة زيادة المعاشات حسب المادة 35 من قانون التأمينات رقم 148 أن زيادة القيمة السنوية للمعاشات تصل بحد أقصى إلي 15٪، وتطبق هذه الزيادة كل عام في يوم 30 يونيو، أي أن هذه الزيادة تصرف في شهر يوليو، لذلك فإن موعد صرفها هذا العام يأتي في نفس التاريخ ما لم يحدث أي تغيير سواء بالتأخر أو تبكير موعد صرفها.