الحق ابني.. مفاجئة غير متوقعة أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 2024/2/9 في جميع الاسواق

شهدت مصر أسعار مواد البناء اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، حيث إنه بسبب ارتفاع مستوى الاقتصاد العالمي الذي حدث بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة حدثت تغيرات فارقة في أسعار البناء والتشييد بصورة كبيرة، خاصة في أسعار مواد البناء التي تتمثل في الأسمنت، حديد التسليح، الرمل، الزلط، الطوب بأنوعه المتعددة، وخامات العزل والبناء، لذلك نوضح لكم خلال السطور التالية الأسعار من خلال أماكن المصاتع والأسواق التقليدية وتجار الجملة والتجزئة.

أسعار مواد البناء اليوم 2024

يعتبر سوق مواد البناء من الصناعات الكبيرة الضخمة التي تشمل كوكبة واسعة من المنتجات مثل حديد التسليح بأنواعه، وأنواع الطوب المتنوعة، والأسمنت، والرمل، السن، والزلط، حيث إن أسعار مواد البناء اليوم تتأثر بصورة كبيرة بحاله إنتاج هذه المواد والاقتصاد العالمي، فعندما تزدهر صناعات التشييد والبناء وتزداد عمليات الطلب على مواد البناء مما يؤدي إلى ارتفاع مبيعات مواد البناء للمصنعين والموردين، على العكس من ذلك، عندما تنخفض عمليات البناء والتشييد تنخفض في الحال عمليات الطلب على هذه المواد وهذا يؤدي إلى انخفاض الأسعار والمبيعات لهذه الصناعة.

أسعار الحديد اليوم 2024

يهتم العديد من الأفراد وخاصة أصحاب مهنة البناء وتجارة العقارات وبناء الكباري، وكافة أنواع المباني بأسعار الحديد بصورة يومية والذي يتمثل في التالي:

أنواع الحديد سعر المصنع يترواح سعر المستهلك حديد المصريين 37800 38300:38100 حديد مراكبي 37000 37500:37300 حديد مصرستيل 37000 37500:37300 حديد عز 38800 41300:40100 حديد بشاي 38200 38800:38500 حديد العتال 37500 38000:37800 حديد عطية 37500 3800:37800 حديد الكومي 37500 38000:37800 حديد المعادي 36800 37300:37100

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

اليوم شهدت مصر استقرار كبيرا في أسعار الأسمنت في السوق المحلية، حيث وصل سعر طن الأسمنت من أرض المصنع في أسمنت المسلح 1750 جنيهًا، ووادي النيل 1680 جنيهًا، وفي النصر 1700 جنيهًا، وفي السويس بلغ سعر الأسمنت 1850 جنيهًا، أسمنت حلوان 1750 جنيهًا، وسعر الممتاز 1840 جنيهًا، سعر أسمنت السويدي من أرض المصنع 1830 جنيهًا.

العوامل المؤثرة في سعر طن الحديد اليوم

السعر العالمي للخامات:

تعتمد أسعار الحديد للمستهلك على سعر البيلت العالمية، ولهذا السبب عندما يرتفع سعر طن الحديد عالميًا يرتفع أيضًا في مصر.

تكاليف الإنتاج:

وهو تكاليف عملية التصنيع، والتي تشمل تكلفة موارد الطاقة المستخدمة لإنتاج المنتج والعمالة وتكاليف النقل والرسوم الموصى بها.

سعر الدولار:

سعر صرف الدولار الأمريكي يتحكم في سعر مواد البناء والمواد المعدنية الأخرى داخل مصر بسبب استيراد المواد الخام للتصنيع.

سياسة العرض والطلب:

إذا كان مستوى الطلب مرتفعًا يؤدي إلى ارتفاع سعر طن حديد التسليح، وإذا كان الطلب ضعيف ينخفض السعر بشكل كبير.