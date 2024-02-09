هي دي الاخبار ولا بلاش.. مفاجأة من التموين قبل شهر رمضان بخصوص اسعار السلع

مفاجأة من التموين قبل شهر رمضان للمواطنين حيث قررت وزارة التموين خفض أسعار السلع الغذائية لمساعدة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار ومساعدتهم في توفير الاحتياجات الاساسية للشهر الكريم، وأوشكت الوزارة على الانتهاء من اطلاق معارض أهلا رمضان في جميع المحافظات وسيقوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بافتتاحه في منتصف الشهر الجاري، حيث يوجد معرض رئيسي في كل محافظة إضافة الى 3 معارض أخرى الى جانب السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الاساسية، وننقل لكم عبر سطور المقال قرارات وزارة التموين للمواطنين بشأن شهر رمضان.

مفاجأة من التموين قبل شهر رمضان

زفت وزارة التموين خبرا سعيدا للمواطنين قبل بداية شهر رمضان المبارك حيث أكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة عبد المنعم خليل على توافر السلع الغذائية خلال الشهر الفضيل وأن المخزون الاستراتيجي منها يكفي طوال الشهر.

وأوضح أن الأجهزة الامنية بالتعاون مع مباحث التموين تقوم بمراقبة السلع وضبطها من التجار لأنهم سبب أساسي في رفع الاسعار، وتابع أن انخفاض سعر الدولار الفترة الاخيرة سيؤدي الي انخفاض السلع والخدمات ومن المقرر ان يتم افتتاح المنافذ في كافة المحافظات بداية من يوم 15 فبراير القادم وسيكون هناك تخفيضات على جميع السلع بنسبة 25% استعداد لشهر رمضان.

أخبار سارة من التموين قبل حلول شهر رمضان

سوف تطرح وزارة التموين كوبونات ذات فئات مختلفة للشراء بواسطة المواطنين او قيام بعض الجهات المختصة بشرائها وتوزيعها على الاسر المحتاجة لمساعدتهم في شراء جميع السلع الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي.

وتختلف قيمة الكوبونات التي سوف تطرحها الوزارة بقيمة 50 و 100 و 150 و 200 و250 و 300 جنيه بداية من فتح المعارض بالمحافظات قبل بداية شهر رمضان المبارك، وأحد الدكتور على المصيلحي وزير التموين ان تكثيف المعارض الخاصة بعرض السلع التموينية بسعر منخفض يقلل من الاعباء على المواطنين وسيتم اطلاقها بداية من 15 فبراير الجاري ولمدة شهر كامل.