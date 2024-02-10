تردد قناة كراميش 2024 على نايل سات وعرب سات وكيفية ضبطها على الريسيفر

تردد قناة كراميش 2024 من أبرز القنوات التي ازداد البحث عنها بشكل مستمر في الأوقات الأخيرة من قبل الأمهات والأطفال، حيث أن تعد قناة كراميش من أبرز القنوات التي تنقل برامج الأطفال التي تقوم بجذب انتباه الأطفال والمتابعين لها، حيث أنها تقوم بتقديم محتوى متميز جدا للأطفال، فتابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بتردد كراميش الجديد ومعرفة كيفية تنزيلها على جهاز الرسيفر الخاص بك.

تردد قناة كراميش 2024

تعتبر قناة كراميش من أبرز وأفضل قنوات الأطفال التي تقوم بعرض محتوى ترفيهي وتعليمي في وقتنا الحالي، حيث أن يمكنك من خلال مجموعة من البيانات تنزيل قناة كراميش على جهاز الرسيفر الخاص بك، وهذه البيانات تتلخص في الآتي:

التردد عبر القمر الصناعي نايل سات

أولا التردد هو: 11430.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: رأسي.

الجودة للقناة هي: HD.

معدل الترميز هو: 27500.

التردد عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد هو: 11390.

معدل الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل التصحيح هو: 5/ 6.

كيفية تنزيل قناة كراميش 2024

الآن يمكنك تنزيل قناة كراميش من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والميسرة وهذه الخطوات تتلخص في بعض النقاط الآتية: