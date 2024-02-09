لولو الشطورة .. تردد قناة طيور بيبي نايل سات في الشرق الأوسط 2024

تردد قناة طيور بيبي واحدة من أهم القنوات الفضائية التي سادت البحث عنها يومًا تلو الآخر، فهناك الكثير من عشاق القناة مازالوا يبحثون عن أحدث تردد للقناة وذلك بعد تغيير التردد القديم الخاص بها، حيث أن الأمهات في الوطن العربي تبحث بكافة الطرق لتجد الطرق المختلفة تسلية وترفيه أبنائها وترسم البسمة فوق وجههم، وهناك أيضًا من قام بالبحث عن أحدث ترددات القناة على نايل سات وعرب سات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حتى يقضي الطفل أجمل الأوقات في مشاهدتها، وفيما يلي سوف نعرض لكم أحدث ترددات القناة 2024.

تردد قناة طيور بيبي

بعد الشهرة الكبيرة التي تمكنت قناة طيور بيبي من تحقيقها على مستوى الدول العربية جعل ذلك الملايين من الآباء والأمهات يبحثون عن أحدث ترددات القناة بعد أن تم تغيير واستبدال التردد القديم بتردد آخر جديد حتى يسعدوا أطفالهم بهذه القناة المميزة التي تنمي الوعي لديهم من خلال عرضها مجموعة كبيرة من أفضل الأغاني والأناشيد التي تقدم عبر شاشاتها ومؤخرًا تمكنت القناة على حصد إعجاب فئات كبيرة من المشاهدين ممن قد اعتادوا على الاستمتاع بها ومشاهدة ما تقدمه من محتوى فريد وجاء تردد القناة على القمر نايل سات كالتالي:

تردد القناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناه طيور بيبي على عرب سات

تقدم القناة باقة ممتازة من أجمل الأناشيد والأغاني التعليمية والدينية والترفيهية للأطفال والتي تزيد من إدراكهم وثقافتهم العامة، كما قامت القناة لتخصيص تردد خاص به يبث على القمر عرب سات وذلك حتى تصل القناة لأكبر شريحة من المشاهدين بكافة العالم العربي فبمجرد إدخال تردد القناة على قمر عرب سات ونايل سات سوف تلاحظ نزول القناة على جهازك وتثبيتها لديك، وجاء تردد القناة على عرب سات كالتالي: