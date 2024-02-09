بعد قرار الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات 2024 اعرف حتقبض كام
في خطوة تاريخية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين المصريين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وتضمنت الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وهذه الزيادة ستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الرئيس السيسي على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
زيادة الحد الأدنى للأجور
في إطار حرص القيادة المصرية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا. وهذه الزيادة، التي تأتي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ستشكل نقلة نوعية في حياة الملايين من المصريين وتشمل الزيادة الجديدة أيضًا زيادة أجور الدرجات الوظيفية المختلفة بما يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه. وبهذا القرار، تصبح الرواتب الجديدة كالتالي:
- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: الراتب الأساسي: 11000 جنيه ,العلاوات: 1200 جنيه (تشمل علاوة طبيعة العمل، علاوة بدل سكن، علاوة اجتماعية، … إلخ) سيكون الراتب الإجمالي: 12200 جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: الراتب الأساسي: 9000 جنيه والعلاوات: 1200 جنيه الراتب الاجمالي 10200 جنيه
- درجة المدير العام أو ما يعادلها: الراتب الأساسي: 8000 جنيه والعلاوات: 1200 جنيه سيكون الراتب الإجمالي 9200 جنيه
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: الراتب الأساسي: 7000 جنيه العلاوات: 1200 جنيه والراتب الإجمالي 8200 جنيه
- الدرجة الثانية: الراتب الأساسي: 6500 جنيه والعلاوات: 1500 جنيه سيكون الراتب الإجمالي: 8000 جنيه
- الدرجة الثالثة: الراتب الأساسي: 6000 جنيه والعلاوات: 1500 جنيه الراتب الإجمالي: 7500 جنيه
- الدرجة الرابعة: الراتب الأساسي: 5500 جنيه والعلاوات: 1500 جنيه الراتب الإجمالي: 7000 جنيه
- الدرجة الخامسة: الراتب الأساسي: 5000 جنيه والعلاوات: 1500 جنيه الراتب الإجمالي: 6500 جنيه الدرجة السادسة: الراتب الأساسي: 4500 جنيه العلاوات: 1500 جنيه والراتب الإجمالي: 6000 جنيه