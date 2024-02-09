بعد قرار الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات 2024 اعرف حتقبض كام

في خطوة تاريخية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين المصريين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وتضمنت الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وهذه الزيادة ستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الرئيس السيسي على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

زيادة الحد الأدنى للأجور

في إطار حرص القيادة المصرية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا. وهذه الزيادة، التي تأتي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ستشكل نقلة نوعية في حياة الملايين من المصريين وتشمل الزيادة الجديدة أيضًا زيادة أجور الدرجات الوظيفية المختلفة بما يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه. وبهذا القرار، تصبح الرواتب الجديدة كالتالي: