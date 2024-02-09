نزل تردد قناة ام بي سي 2 mbc 2 النايل سات والعرب سات 2024 أقوى أفلام الأكشن الحصرية

تعتبر قناة mbc 2 من أهم القنوات الفضائية التي تقوم على نقل العديد من الأفلام والمسلسلات الأكشن، فضلاً عن أن القناة تُذيع العديد من الأفلام الأجنبية لجذب ملايين المشاهدين حول العالم، إضافة إلى أنها أخذت شهرة واسعة في فترة وجيزة نظرًا للمحتوى المميز التي تقدمه القناة، ويمكن التعرف على التردد الجديد للقناة، كما سنوضحها لكم في السطور التالية.

تردد قناة mbc 2 نايل سات

يمكن القيام بإستقبال قناة mbc 2 لمشاهدة العديد من الأفلام الأجنبية والأكشن، مما تجذب ملايين المشاهدين في فترة وجيزة، وفقًا للمعلومات التالية: –

القمر الصناعي لقناة mbc 2 هو النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة هو 11937.

معامل الترميز هو 27500.

معامل الإستقطاب يكون عمودي.

خطوات تنزيل قناة mbc 2 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة mbc 2 على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، وفقًا للنحو الأتي:-