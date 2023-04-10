سيكون هناك موسم رياضي مهم في مصر لعام 2022/2023، يتضمن العديد من المباريات الكروية المهمة، من بينها نهائي كأس مصر المقام بين الأهلي وبيراميدز، ستكون هناك فرصة لمتابعة جميع هذه المباريات والأحداث الرياضية الأخرى، تعتبر “أون تايم سبورت” واحدة من أهم القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، حيث يقوم الفضائيات بنقل المسابقات التي يشارك فيها فرق مصرية، إلى جانب كأس مصر ودوري مصر، بالإضافة إلى المشاركة في المباريات الدولية لـ المنتخب المصري، ونقدم لكم اليوم تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 لمباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، وكافة التفاصيل، تابعونا.

قناة أون تايم سبورت

تتمتع قناة “أون تايم سبورت” بشعبية كبيرة بين عشاق الرياضة، وقد تم تجديد التردد الخاص بها لعام 2023 لتوفير مشاهدة الأحداث الرياضية بجودة عالية وغير متقطعة، إنها قناة رياضية مصرية هامة تحظى بشعبية في المنطقة العربية، يسعى العديد من محبي الرياضة والمسابقات إلى الكشف عن التردد الجديد لقناة “أون تايم سبورت” المتوقع في عام 2023، وذلك بصورة خاصة بالاقتراب من مباراة نهائي كأس مصر التي ستجمع بين فريقي الأهلي وبيراميدز، ستتمكنون من مشاهدة المباراة بالكامل والتفاصيل على القناة، وستتمكنون أيضًا من مشاهدة الشوطين وجميع أحداث المباراة، يُمكن الحصول على تردد قناة “أون تايم سبورت” الجديد للعام 2023، يمكنك العثور عليه في مواقع الإنترنت المخصصة للترددات الفضائية، أو التواصل مع مزود خدمة الفضائيات لديك للحصول عليه، بمجرد حصولك على التردد، يمكنك استقباله باستخدام جهاز استقبال اللازم والاستمتاع بمشاهدة القنوات عالية الجودة دون انقطاع.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 لمباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تُعَدُّ “أون تايم سبورت” 2023 واحدة من القنوات الشهيرة للرياضة الفضائية المتاحة على قمر نايل سات والتي تُبث على مدار 24 ساعة مجموعة من برامج الرياضية التي تتحدث عن أهم الموضوعات المطروحة في المجال الرياضي، بجانب نقل تشكيلة من المنافسات في فروع مختلفة كالدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر، يمكن استخدام البيانات التالية لتلقي قناة “أون تايم سبورت”.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

معدل ترميز 27500.

تردد القناة: 11681.

طريقة ضبط تردد قناة اون تايم سبورت علي جهاز الاستقبال

اضغط على زر “المنيو” على جهاز التحكم عن بعد. أدخل قسم تركيب الهوائي. اختر إضافة قناة. ضع المعلومات المطلوبة، ثم اضغط على زر “البحث”. اختر بحث الشبكة للقنوات المفتوحة. بعد انتهاء البحث ، ستجد القناة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

قدمنا لكم تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 لمباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، نوضح لكم موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، حيث سيشهد ملعب القاهرة، يوم النهائي، لقاء الأهلي وبيراميدز. حيث ستكون بداية المباراة في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والأردن والسودان وجنوب أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تحديدًا في نفس اللحظات ستكون الثامنة والربع مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، تزامناً مع الخطوط الزمنية لدول الخليج، من المقرر أن تبدأ المباراة بعد العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة في كل من السعودية وقطر، فيما تنطلق في الحادي عشر والربع بتوقيت دولة الإمارات، ألا وهي دبي وأبوظبي. سيشاهد عشاق الرياضة هذه المسابقة التنافسية والحاسمة حول العالم كله، حيث تُعَد من أبرز فِروضَاتِ المنافساتِ الرِّيَاضِيةِ في مصر.