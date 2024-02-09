سارع في التسجيل حالا.. كيفية الدخول في مسابقة طائر السعيدة 2024 للحصول على مليون ونصف ريال يمني.. اشترك حالا

بينما يقترب شهر رمضان المبارك، يظهر حماس ونشاط كبير بين الجماهير في البلاد العربية للاشتراك في مسابقة طائر السعيدة الرمضانية لعام 2024، وتعد هذه المسابقة واحدة من أبرز المسابقات وأكثرها متابعة من قِبَل الجمهور وهي تقام سنويًا في رمضان، المسابقة سوف تبث تلفزيونيًا منذ اليوم الأول لرمضان، والذي يوافق يوم الاثنين الأول من شهر رمضان، وسوف يتم بث المسابقة الشهيرة عبر قناة السعيدة اليمنية أما بالنسبة لأوقات عرض المسابقة، فسوف تُعرض حلقة يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بحسب توقيت اليمن.

مسابقة طائر السعيدة في شهر رمضان 2024

أعلنت قناة السعيدة اليمنية عن مواعيد بث برنامج المسابقات المعروف باسم “طائر السعيدة”، حيث سيبدأ العرض انطلاقًا من شهر رمضان المبارك لعام 2024 ومن المقرر أن تُعرض حلقة جديدة من البرنامج يوميًا.

تتشكل نظام المُسابَقَة من مجموعة متنوعة من الأسئلة التي تطرحها الإعلامية المعروفة مايا العبسي، تغطي هذه الأسئلة عدة مجالات مختلفة بما فيها المواضيع الثقافيةو التاريخية والدينية والاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، هناك أسئلة تختص بتاريخ الشعر العربي وموضوعات أخرى.

تتألف من أسئلة تحفز العقل، وتشجع على النقاش الفكري ويجب امتلاك ذاكرة قوية، إذا أحرزت نجاحًا في إيجاد حل لسؤال المسابقة، يمكنك تقديم إجابتك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لقناة السعيدة، يُعلن عن اسم الفائز في الحلقة التالية من المسابقة كل يوم، أما الجائزة فتتمثل في مقدار كبير من المال.

تردد قناة السعيدة اليمنية 2024