“AADL.3”.. مفتوح رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 الشروط وخطوات التقديم

رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024، من الروابط المهمة التي يبحث عنها الكثيرون الذين يرغبون في التسجيل، حيث أنه تم فتح باب التسجيل مع بداية العام الجاري 2024، وفق ما أعلنه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبو، ومن الجديد بالذكر أن برنامج سكنات عدل 3 يعد من أهم البرامج السكنية اليسيرة، وذات شروط معقولة، والتي وضعته الدولة لتدعم الطبقات والأسر المتوسطة التي ترغب في سكن خاص بها.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024

رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024، يتم التسجيل فيه من قبل المواطنين الذين يرغبون في امتلاك سكن خاص بهم وذلك عبر الخطوات التالية:

أولاً: يتم الدخول على موقع سكنات عدل 3.

ثم بعد ذلك يتم إدخال الرقم التعريف الوطني الخاص بالمتقدم ، بالإضافة إلي رقم الضمان الإجتماعي.

ومن ثم يتم تعبئة الاستمارة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة بدقة ووضوح، كل بيان في مكانه المخصص.

وبالمثل يتم رفع الوثائق والملفات المطلوبة من المتقدم.

وفي النهاية يتم دفع بعض الرسوم الخاصة بالتسجيل.

شروط التسجيل سكنات عدل 3 الجزائر

لكي يستفيد المواطن المتقدم من برنامج خدمات سكنات عدل لابد من استفاءه الشروط المحددة التي وضعتها الحكومة وهي كالآتي:

الشرط الأول أن يكون المتقدم غير مالك لأي عقار ذو طابع سكني، ولا سبق له الاستفادة من أي إعانة مادية للسكن.

الشرط الثاني أن يتعهد المتقدم بدفع القسط الأول والذي يقدر ب 25% من القيمة الاساسية للمسكن.

الشرط الثالث وهو وجوب المتقدم إثبات القدرة المالية على تسديد الأقساط الشهرية والثابتة.

الشرط الرابع يجب على المتقدم تسديد الدفعات قبل تجاوز المكتتب السبعين عام، عند تسديد آخر قسط.

الشرط الخامس في حال التأخر عن تسديد ثلاثة أقساط شهرية متتالية يتم تطبيق زيادة 5 بالمئة من قيمة القسط الشهري.

الشرط السادس والاخير أنه يحق للوكالة فسخ العقد، وذلك في حال عدم التسديد لمدة ستة أشهر متتابعة.

والجدير بالذكر تحدد موعد التسجيل في عدل 3 aadl اعتبارًا من يناير 2024، بحسب إعلان وكالة برنامج سكنات عدل، وهي الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه.