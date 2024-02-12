كل براحتك.. اسعار الدواجن في القليوبية اليوم وكرتونة البيض + الفراخ البيضاء النهارده بكام

تبحث ربات البيوت وأصحاب المزارع عن اسعار الدواجن في القليوبية اليوم، وذلك بعدما شهدت اسعار الفراخ البيضاء ارتفاعا في الأسعار خلال الاسبوع الماضي الي مستويات غير مسبوقة حتى وصل الكيلو الي ما يزيد عن 100 جنيه بالاسواق والمحلات، بينما استقرت الاسعار اليوم بسبب انخفاض اسعار الاعلاف ومن المقرر ان تشهد الايام القادمة انخفاضا في اسعار الدواجن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ونقدم اليكم خلال سطور التقرير سعر الدواجن والبيض في محافظة القليوبية اليوم فتابعوا معنا.

اسعار الدواجن في القليوبية اليوم

أكد رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد أن ارتفاع اسعار الدواجن الفترة الاخيرة يرجع الى برودة الجو في الشتاء والذي يؤثر على صناعة الدواجن بشكل كبير، ولكن سجلت المزارع خلال اليومين الماضيين انخفاضًا ملحوظا بعد انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه وهذا يؤثر على اسعار الاعلاف، وتابع أن استمرار انخفاض سعر الاعلاف سيساهم في انخفاض سعر الدواجن متوقعا أن يصل سعر الكيلو الي نحو 70 جنيها مع بداية شهر رمضان، ونقدم اليكم سعر الدواجن اليوم في محافظة القليوبية كما يلي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 93 جنيها ويباع في الاسواق بقيمة تتراوح بين 103 حتى 108 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الحمراء الساسو بلغ نحو 111 جنيه بالمزارع وتصل للمستهلك بسعر 122 جنيه.

استقر سعر كيلو الفراخ البلدي عند 109 جنيه في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بسعر 119 جنيه.

كتكوت أبيض بسعر 33 جنيها، بينما سعر كتكوت الساسو 13 جنيها، كتكوت ابيض شركات قطعان بسعر 36 جنيها، الكتكوت البلدي بسعر 7 جنيهات.

اسعار البيض في القليوبية اليوم

تتأثر اسعار البيض في الاسواق بعوامل كثيرة على رأسها العرض والطلب وكذلك اسعار الاعلاف، واستقر سعر البيض اليوم بعض ارتفاع الاسعار الفترة الاخيرة، ونقدم اليكم سعر كرتونة البيض كما يلي: