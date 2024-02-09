هســع ⭕️ داونـلـــود اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية pdf كـــل المحافظات العراقيـة spa.gov

من أكثر الكلمات البحثية المتداولة هي اسماء الرعاية الاجتماعية تلك المنحة التي شغلت بال الكثير من المواطنين داخل حدود الدولة العراقية، لا سيما أنه مع ارتفاع معظم السلع الغذائية والحياتية زاد البحث عن أموال الدعم التي تساعد هؤلاء المواطنين في شراء ما يلزمهم من مستلزمات أساسية للحياة، ولذلك وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون حول موعد إعلان قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية من ناحية، وكذلك البعض الآخر يريدون معرفة شروط الانضمام لهذا الدعم من ناحية أخرى.

اسماء الرعاية الاجتماعية

من أكثر ما يتساءل حوله المواطن العراقي في الوقت الحالي هو متى سوف يتم إعلان قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية التي تأخرت بعض الشيء، لا سيما أن هذا التأخير يحدث لأول مرة منذ أن تم انطلاق الدعم العراقي المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، علما بأن أموال هذا الدعم استطاعت أن تخفف عبء المعيشة من على كاهل رب الأسرة وتجعله يشعر أنه جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيش فيه.

لذلك إذا كنت ترغب عزيزي المواطن في التعرف على قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية حينما يتم إعلانها على الموقع، فإنه لا بد من اتباع الخطوات التالية

أولا قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية أو موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة منك، من حيث اسم المستفيد ورقم الهوية ولا بد من أن تكون سارية.

ثم بعد ذلك قم باختيار الوجبة السابعة.

بعدها قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك مرة أخرى، مع التأكد من صحة إدخالها.

ثم اضغط على زر عرض القوائم أو الأسماء، وكذلك يمكنك تحميلها لاستخراج اسمك من وسط مجموعة الأسماء بسهولة.

شروط الانضمام في دعم المشمولين 2024

بعدما تعرفنا معا على الخطوات التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لجميع المواطنين الراغبين في التعرف على كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية، كان لا بد من وضع الشروط التي من خلالها ينجح المواطن العراقي في أن يكون ضمن مشمولين الدعم، على أن تتلخص الشروط فيما يلي

أولا يجب أن يكون المتقدم مقيما بشكل دائم داخل حدود الدولة العراقية ولا يغادرها.

يفضل أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 إلى 60 عاما، إذا كان المتقدم من الرجال.

كذلك يفضل أن يكون المتقدم عراقي من حيث الجنسية.

لا بد من ألا يملك المتقدم أي عقارات أو سجلات تجارية.

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي ساري لوضع أموال الدعم خلاله.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

لم يتبقي سوي القليل من الايام علي اعلان ملفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث اكدت وزارة العمل علي ان أموال الدفعات اصبحت متوفرة، لذا دعت المتقدمين الي عدم القلق، كمًا أكدت ان الدعم المادي سوف يتم الاستعلام عنه من خلال موقع منصة مظلتي التابعة للوازرة، او من خلال موقع الوزارة الرسمي، لذا تابعوا معنا موقع البديل لمزيد من التفاصيل.