HERE.. رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024 الترم الأول عموم المحافظات عبر نتائجنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية كشف نتائج الثالث المتوسط 2024 الترم الأول عبر الموقع الرسمي خلال الساعات الماضية، كما كشفت الوزارة عن وجود بعض الإدارات التعليمة لم تنتهي من إجراء أعمال تصحيح كراسات إجابات الطلاب، حيث أتاحت لأولياء الأمور والطلاب إمكانية الاستعلام عن نتائجهم إلكترونياً وبدون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الترم الأول

شددت الجهات المختصة على جميع الإدارات التعليمية الكشف عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الترم الأول بأسرع وقت، مع مراعاة الالتزام بالدقة والأمانة عند تصحيح الكراسات، ومن ناحية أخرى قامت بعض المحافظات بالإفصاح عن النتيجة وإعلانها عبر البوابة الرسمية التابعة للوزارة، ومن المؤكد أنه جاري العمل الآن انتهاء باقي المحافظات من أعمال التصحيح.

وعلى صعيد آخر صرحت الوزارة بأنه عقب الكشف عن النتائج رسمياً سيتم فتح باب التظلمات من أجل حصول كل طالب على حقه.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي الحادث بالعالم كله، طرحت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية يتم عن طريقها الاستعلام عن النتائج ونشر الخدمات التعليمية عليها،وذلك تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور، وتتمثل خطوات الاستعلام عن النتيجة في النقاط التالية:

الانتقال إلى الموقع الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية .

التوجه إلى خانة الاستعلامات.

اختيار الصف المراد الاستعلام عنه.

تسجيل بيانات الطالب.

اختيار اسم المحافظة التي ينتمي الطالب لها.

كتابة رقم الامتحاني بشكل صحيح.

أخيراً الضغط على أيقونة عرض النتيجة، ومن ثم الانتظار لحين عرض النتيجة على الشاشة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

وفرت الوزارة أكثر من طريقة يتم عن طريقها الإطلاع عن النتيجة، وذلك من أجل مصلحة الطالب العراقي والتسهيل عليه، وجاءت طريقة إتمام ذلك على الشكل التالي: