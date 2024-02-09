قـدم شغل ببدلـة وروقان.. وظائف في البنك الأهلي بدون خبرة للشباب والبنات بمرتبات مجزية وعلاوات دورية

يبحث الكثير من الخريجين عن وظائف في البنك الأهلي المصري والتي اعلن عنها الصفحة الرسمية للبنك، حيث يجد كثير من الشباب صعوبة في ايجاد وظيفة بعد التخرج من الجامعة وذلك لاشتراط الكثير من الشركات والمؤسسات وجود خبرة للمتقدمين للحصول على وظيفة، ولذلك أعلن البنك الاهلي عبر موقعه الرسمي عن وظائف خالية لحديثي التخرج في مختلف التخصصات بدون اشتراط الخبرة للقبول في الوظيفة، ونوضح لكم عبر سطور المقال الشروط المطلوبة والتخصصات المتاحة للتقديم على الوظائف الجديدة للبنك الاهلي.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف في البنك الأهلي

لقد وضع البنك الاهلي المصري عدة شروط لابد من توافرها في المتقدمين الراغبين في الحصول على الوظائف الخالية وتتمثل فيما يلي:

يجب ان يكون المتقدم للوظيفة من خريجي اعوام 2020 و 2021 و 2022 و 2023.

الحد الاقصى للعمر المقبول هو 28 عاما ولا يزيد عن ذلك للموافقة على التعيين.

الحصول على مؤهل عالي معتمد من المجلس الاعلى للجامعات بتقدير تراكمي جيد أو أعلى.

القدرة على التحدث باللغة الانجليزية بطلاقة وكتابتها وكذلك امكانية استخدام جهاز الكمبيوتر وبرامج الاوفيس المشهورة.

تطابق محل الاقامة في البطاقة الشخصية مع محل السكن.

لا يوجد تعيين امن لديه أقارب او عاملين داخل البنك من الدرجة الاولى حتى الثالثة.

التخصصات المطلوبة في وظائف البنك الاهلي الجديدة

أعلن البنك عن حاجته عديد من الخريجين في تخصصات وكليات مختلفة كما يلي:

كليات التجارة أقسام التجارة الخارجية، التسويق، المحاسبة، تمويل الضرائب، الادارة.

كلية حاسبات ومعلومات.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كلية الحقوق.

كلية ادارة الاعمال اقسام اداراة اعمال دولية ومنشآت مالية، نظم ومعلومات ادارية، موارد بشرية ومالية.

كلية تكنولوجيا المعلومات.

الاوراق المطلوبة للتقديم على وظائف البنك الاهلي

صورة من بطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية) سارية.

صورة شخصية حديثة.

شهادة الخدمة العسكرية او الاعفاء والتي تدل على الموقف من التجنيد (للذكور).

نسخة من شهادة التخرج او المؤهل العالي.

يمكن للراغبين في التقديم على وظائف البنك الاهلي المصري الجديدة مليء الاستمارة الخاصة بالتوظيف عبر الموقع الرسمي للبنك.