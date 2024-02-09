إليكم الرابط الرسمي وشرح كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول في العراق لعام 2024

هناك اهتمام كبير من طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق لمعرفة نتائج الدور الأول لعام 2024، حيث إنهم انتهوا جميعاً من الاختبارات المقررة عليهم في الأسبوع الأخير من يناير، لذا، فإن النتائج أصبحت موضوعاً رئيسياً يتابعه الجميع بانتظار ظهورها، حتى أصبحت “الترند” الأول في العراق، وفي هذا المقال سنوضح خطوات الاستعلام عنها عبر الإنترنت بواسطة الرابط الرسمي.

موعد صدور نتائج الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024

ذكرت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 ستعلن قريباً جداً، ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان هذه النتائج، حيث يتم حالياً عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات، استعداداً للإعلان الرسمي في جميع أنحاء العراق، سنقدم الآن لحضراتكم خطوات استعلام الطلاب في جميع المحافظات العراقية عن نتائجهم عبر الإنترنت، عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول في العراق لعام 2024

نستعرض مع حضراتكم الآن خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول في العراق لعام 2024، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وفقاً للتالي:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

انتقل إلى قسم نتائج الطلاب

حدد خيار استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول

قم بإدخال اسمك الرباعي ورقمك الإمتحاني في الحقول المخصصة لهما

انقر على زر الاستعلام للحصول على النتائج على الفور

وفي الوقت الحالي، تشهد جميع مؤشرات البحث على جوجل ارتفاعاً للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط، حيث تواصل وزارة التربية والتعليم العراقية فحص وتجميع النتائج استعداداً للإعلان عنها عبر الإنترنت لتصبح متاحة للجميع بالاسم الرباعي والرقم الامتحاني في جميع المحافظات العراقية.