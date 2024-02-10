تردد قناة ام بي سي mbc 3 لمتابعة أفلام الأطفال المميزة على مدار اليوم 24 ساعة

تردد قناة mbc3، هو موضوع يثير اهتمام الكثير من الأسر، حيث تعتبر هذه القناة واحدة من القنوات المفضلة لدى الصغار، ويعود ذلك إلى المحتوى المميز والمسلي الذي تقدمه للأطفال مما يجعلها من أكثر القنوات شهرة في البيوت العربية، في هذا المقال سنقدم إليكم التردد الجديد الخاص بالقناة.

تردد قناة mbc 3



تعتبر قناة MBC3 واحدة من القنوات المشهورة في بث محتوى يناسب جميع الأطفال إلى 16 عامًا، وبالتالي تعد القناة جزء من مجموعة MBC التي أطلقت في عام 2004، ونجد أنها تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات والأفلام مع ترجمتها باللغة العربية، وفي الآونة الأخيرة حققت قناة MBC3 شهرة كبيرة كونها واحدة من أولى القنوات التلفزيونية التي اهتمت بمحتوى الأطفال، حيث تقدم الكرتون العالمي المشهورة يوغي يو، وبها فريق مذيعين مميزين مثل دانية شافعي وعزة زعرور ومهند وأصالة كامل، ويمكنك استقبال تردد قناة mbc 3 الجديد على جميع الأقمار:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11938.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12399.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

جميع برامج mbc3

يمكن لجميع الصغار متابعة البرامج والمسلسلات، وذلك باتباع خطوات استقبال قناة mbc3، حيث تعرض القناة الكثير من البرامج المتميزة، منها: