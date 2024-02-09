الحجز الالكتروني ⇐رابط حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 ↔ مديرية شؤون البطاقة الوطنية nid-moi.gov.iq+الشروط والمستندات

تزايدت معدلات البحث على الإنترنت عن خطوات ورابط حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024، حيث يمكن للمواطنين القيام ب حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق من خلال موقع reg.nid-moi.gov.iq واتباع عدد من الخطوات، ولمعرفة الخطوات الصحيحة والشروط والمستندات المطلوبة تابعونا.

البطاقة الوطنية الموحدة

تتمتع بطاقة التعريف الوطنية بأهمية كبيرة بين المواطنين في العراق؛ حيث تساعدهم في إثبات هوياتهم بشكل آمن ومضمون،وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر بطاقة التعريف الوطنية وسيلة سهلة وآمنة للتعامل مع الخدمات الرقمية المختلفة.

حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة 2024

حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة 2024، يجب على المواطنين زيارة الموقع الرسمي reg.nid-moi.gov.iq، بعد ذلك، يجب عليهم القيام بعدة خطوات بسيطة لتحديد الموعد المناسب لهم.

زيارة مباشرة إلى موقع nid-moi.gov.iq الخاص بالحجز الإلكتروني أو هنا.

ومن ثم يجب على المستخدم تعبئة طلب الحصول على موعد للحصول على البطاقة الوطنية.

ثم، بعد إدخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، يجب عليهم تحديد مركز الإيداع المرتبط بالمنطقة السكنية التي تنتمي إليها.

بعد ذلك، يتعين على المستخدم اختيار تاريخ ووقت الموعد الذي يناسبهم ويناسب جدولهم الشخصي.

وعند الانتهاء، يتعين عليهم الضغط على زر “تسجيل” لإكمال عملية حجز موعد البطاقة الوطني الموحدة 2024.

أخيرًا، عند اكتمال عملية حجز الموعد بنجاح، سيتم إرسال رسالة تأكيد تحتوي على رقم الطلب إلى رقم الهاتف الذي تم تقديمه.

يجب على المواطنين في العراق الذين يرغبون في الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة 2024 الانتباه إلى أنه يجب عليهم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الموجودة على الموقع الرسمي لحجز المواعيد لضمان سهولة عملية الحصول على البطاقة الوطنية في الوقت المحدد.

شروط الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة

صرحت وزارة الداخلية في العراق أنه تم توفير خدمة الحصول على بطاقة الهوية الوطنية الموحدة بطريقة إلكترونية بسيطة ومباشرة، دون الحاجة لزيارة مكتب الأحوال المدنية.

بواسطة الخدمة الإلكترونية وعبر الرابط الإلكتروني ، يمكن للمواطنين العراقيين الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بسهولة، ومن دون أي تأخير، ومن أجل الحصول على البطاقة، يجب توفر الشروط والمستندات التالية:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.

أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في العراق.

ألا يقل عمر المتقدم عن 12 عامًا.

الأوراق والمستندات المطلوبة

شهادة الجنسية العراقية

هوية الأحوال المدنية

بطاقة السكن

استمارة طلب الحصول على البطاقة الوطنية بعد ادراج البيانات

استمارة البطاقة الوطنية مختومة وموقعة

وصل قبض

وصل استلام البطاقة الوطنية

بعد استكمال الإجراءات وتقديم المستندات اللازمة، سيتم تزويد المواطن بالبطاقة الوطنية في فترة زمنية تتراوح بين 7-15 يومًا، يجب الانتباه إلى أن هذه الفترة تشمل وقت الانتظار في الطابور وبين المراحل المختلفة.

في النهاية، يعتبر حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق خطوة ضرورية للمواطنين الراغبين في تحسين وثبات هويتهم، واستخدام الخدمات الرقمية بسهولة وأمان.