موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

تعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر هي قمة كروية ينتظرها عشاق المستديرة في مصر والوطن العربي، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد لقب البطولة ويزداد شغف جماهير الأهلي والزمالك بمعرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة فقد نجح الفريقان في الوصول إلى نهائي البطولة بعد مشوار طويل وحافل بالمباريات المثيرة ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد لقب البطولة. ويبحث جمهور الفريقين عن موعد المباراة والقنوات الناقلة لمتابعة هذا الحدث الكروي الكبير.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

13 مارس هو الموعد الذي يترقبه عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي، حيث يلتقي قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر موسم 2022/2023 وستقام المباراة مساء يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر مارس المقبل، وسيكون ذلك في شهر رمضان الكريم وتقام على ستاد القاهرة الدولي، في قمة كروية ينتظرها الجميع وقد وصل الفريقان إلى نهائي البطولة بعد مشوار طويل وحافل بالمباريات المثيرة.

القنوات الناقلة لمباراة قمة نهائي الكأس

تستعد جماهير كرة القدم المصرية لمشاهدة قمة مرتقبة بين الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر 2022-2023، حيث تنفرد مجموعة قنوات أون تايم سبورت بنقل هذا الحدث الرياضي المميز وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي، حيث تتمتع بحقوق بث جميع المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، سواء داخل مصر أو خارجها.

تردد قناة On time sports 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وتحرص قنوات أون تايم سبورت على تقديم تغطية شاملة لجميع المباريات، مع تحليلات من خبراء الرياضة، واستضافة نجوم كرة القدم، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق كرة القدم.