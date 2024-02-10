تردد قناة أجيال وقناة ماجد وقناة سمسم لمتابعة أفضل برامج الأطفال بأعلى جودة HD

تم تغيير تردد قناة أجيال التي تعتبر واحدة من أفضل القنوات الفضائية الهادفة للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية التي تهدف إلى ترسيخ القيم والمبادئ للصغار، وبالتالي تعمل القناة على مدار اليوم لتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الإخبارية والترفيهية والدينية والرياضية، في هذا المقال سنقدم لكم مجموعة من الترددات المختلفة للأطفال، منها التردد الخاص بقناة أجيال وقناة ماجد وقناة سمسم.

تردد قناة أجيال

حققت قناة أجيال للأطفال نجاحًا كبيرًا وانتشرت في العالم العربي، حيث تقدم القناة محتوى مميز للأطفال والآن يمكن للمشاهدين الاستمتاع بالقناة من خلال معرفة تردد قناة أجيال للأطفال الجديد لعام 2024:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة ماجد

يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة قناة ماجد كيدز عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411.

تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27,500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سمسم

وتعد قناة سمسم هي إحدى القنوات المميزة التي تقدم محتوى متنوعًا ومفيدًا للأطفال، يمكنك ضبط قناة سمسم على التردد الجديد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11483.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

القمر الصناعي: عرب سات